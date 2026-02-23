Această conexiune rapidă este comparabilă cu traseul Brașov-București, care deseori devine anevoios din cauza traficului intens, mai ales în perioadele de vârf sau minivacanțe.

Sibiu, un nou centru de interes

Odată finalizată, autostrada va transforma Sibiul într-un nod strategic, facilitând accesul către alte orașe importante din Transilvania, precum Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Timișoara.

În plus, conexiunea planificată cu Făgăraș în următorii doi ani va deschide noi oportunități pentru turism și relaxare pe versantul nordic al Carpaților Meridionali.

Această dezvoltare a atras deja atenția investitorilor din București și Ilfov, care privesc piața imobiliară din Sibiu ca o oportunitate promițătoare.

„Sunt deja cetățeni din zona București care ne caută sau se arată interesați de ceea ce există pe piața sibiană. Cei mai mulți vor să fure puțin startul. Știu că o să fie autostradă, că în trei sau în cinci ani, asta e mai puțin relevant. Acum atenția începe să se îndrepte către Sibiu”, a declarat Robert Iordache, agent imobiliar cu peste 20 de ani de experiență.

Sibiu, concurență pentru Brașov

Fostul deputat Tudor Benga a subliniat într-o postare pe Facebook că autostrada Sibiu-Pitești va reprezenta o provocare pentru Brașov, o destinație turistică consacrată.

„Când A1 Sibiu – Pitești va fi completă (…), Sibiul va deveni, încet, cam la fel de aproape ca timp de deplasare motorizat de București precum Brașov. Fluxul principal actual de turiști al Brașovului se va sparge şi e firesc să fie aşa”, a explicat Benga.

El a adăugat că această schimbare va necesita o îmbunătățire a ofertei turistice din Brașov pentru a rămâne competitiv.

„Trebuie să ne pregătim să ne îmbunătățim oferta turistică, fiindcă foarte curând vom avea competiție mult mai serioasă decât am avut în ultimii douăzeci de ani”, a precizat acesta.

Avantajele infrastructurii pentru turism

Pentru cei care își doresc o vacanță liniștită la munte, cu aer curat și mâncare tradițională, Sibiul devine o alternativă serioasă la destinațiile clasice din zona Brașov.

Programul Anii Drumeției, inițiat de județul Sibiu, a contribuit semnificativ la dezvoltarea turismului montan, atrăgând tot mai mulți vizitatori din București.

Andu Hanea, coordonatorul programului, a explicat impactul autostrăzii asupra turismului local: „În momentul în care drumul este foarte ușor, cu siguranță va crește numărul de turiști. Nu cred că tot mai mulți oameni își doresc să stea în trafic 4-6 ore. Din acest punct de vedere, cu cât drumurile spre destinația noastră sunt mai accesibile, cu atât vom avea mai mult succes în atragerea turiștilor”.

Colaborarea Sibiu și Brașov, o soluție viabilă

În locul unei competiții acerbe, unii antreprenori propun colaborarea între Sibiu și Brașov ca strategie de dezvoltare.

Dino Parc Râșnov din Brașov și Povestea Calendarului din Sibiu au inițiat un parteneriat reciproc de promovare prin alianța „Transylvanian Family Parks”. Acest model de colaborare ar putea deveni un exemplu pentru alte regiuni din România, consolidând turismul și economia locală.

Astfel, autostrada Sibiu-Pitești nu doar că va schimba dinamica mobilității în România, ci va deschide noi perspective economice și turistice, atât pentru Sibiu, cât și pentru Brașov.

„Cârtița” care va săpa primul tunel rutier de autostradă din România a ajuns în Portul Constanța de o lună, iar instalația TBM va fora tunelul Poiana de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești.

