Timișoara, orașul din România care înflorește odată cu primăvara, își primește vizitatorii pe orice vreme. Mai ales primăvara. Mica Vienă, Orașul Florilor, Orașul Premierelor, orașul de pe Bega, primul oraș liber de comunism din România are o alură aparte de sărbătorile pascale, când toți oamenii sunt mai buni și se duc la biserică. Iată zece motive bine întemeiate pentru care să vizitezi Timișoara de Paști!

Să riști o întâlnire cu faimosul primar Robu în plimbare la Târgul de Paște

Cu siguranță, ai auzit de primarul Timișoarei, liberalul Nicolae Robu. E un individ mai rocker, pasionat de sport, care recită poezia ”Cățeluș cu părul creț” în fața jurnaliștilor, care își vopsește părul cu gel estompator, căruia îi plac la maximum laudele și care dă vina pe furtuni solare pentru un “fail” al unui sistem de semafoare, care le zice celor ce-l contestă “hater-i” și care a inventat sintagma “biciclist rău”.

Un primar pur românesc, care blochează oameni pe Facebook, un om ca noi toți. Ei, dacă vii de Paști prin Timișoara, riști să dai de Nicolae Robu la plimbare prin centru! Un moment numai bun să-i ceri un autograf, că nu știi niciodată până unde poate ajunge Robu!

Ca să vezi Târgul de Paște

Anul ăsta, Târgul de Paște din Timișoara e magnific. Căsuțele de lemn din centrul orașului, locul unde în 1989 se răsculau românii împotriva comuniștilor, sunt decorate cu flori de pus pe morminte. În centru, mai găsești și iepurași uriași, care au poziții nebănuite și pe care, dacă-i vezi noaptea și ești mai slab de inimă, riști să faci un atac de panică. Mai e și un ou uriaș umplut cu flori chiar în fața Operei, iar de la târg poți mânca tradiționalii kurtos-kalacs.

Să îți faci selfie cu Tunelul Iubirii

Dacă vii în Timișoara, după ce te duci la biserică, musai la Catedrala Mitropolitană, trebuie să dai o fugă până în spatele impozantului edificiu. Chiar pe malul Begăi găsești „Tunelul Iubirii”, o alee pietonală care și-a primit acest nume pentru că… îndrăgostiți!

Cuplurile se înghesuie mai ceva ca la deschiderea unui nou mall să-și facă selfie sub florile roz ale copacilor ce formează o trecere ca un tunel. Așa că merită să încerci și tu o asemenea experiență!

Să te plimbi pe malurile Begăi și să stai pe bancă în Piața Unirii

Dacă tot am ajuns la Bega, poți să iei la pas sau la pedalat malurile canalului. Treci, dintr-un capăt în altul, prin mai multe parcuri pline de pomi înfloriți, care ajută orașul să renască în fiecare primăvară. Și îți ies și niste poze superbe pentru Instagram.

Dacă ai fost deja în Timișoara, cu siguranță știi despre ce vorbesc! Piața Unirii e cea mai frumoasă piață din Timișoara. A fost renovată recent și abia prinzi loc pe o bancă acolo când soarele și-a făcut deja apariția pe cer. Dacă nu, găsești o terasă deschisă, dar vezi să ai ceva mai mulți lei la tine, că evident e puțin mai scump!

Să vezi clădirile istorice și palatele țigănești

Când te saturi de stat la terasă, poți să pleci la plimbare pe străzile pietonale și să admiri clădirile istorice ale Timișoarei, orașul cu cel mai mare patrimoniu de clădiri istorice din România. Cele din Piața Unirii sunt superbe, renovate, dar adevăratele imobile încărcate de istorie le găsești în cartiere. Au detalii superbe, de la porți până la ornamentele de la ferestre sau statuile de pe clădiri, demne de a-i da renumele orașului “Timișoara, Mica Vienă”.

Pe C.D. Loga o să vezi o înșiruire de palate țigănești ai căror stăpâni vin de multe ori acasă cu mașini cu numere de Germania, Austria, Spania sau Franța.

Pentru că orașul e gol

Fiind un oraș îndrăgit de românii din alte părți ale țării, cunoscută fiind “ura” unor bănățeni pe oltenii care s-au instalat în orașul lor, orașul de pe Bega e gol de sărbători. Oltenii, bihorenii sau poate chiar moldovenii stabiliți aici pleacă să petreacă Paștele cu familia, așa că orașul se golește brusc și este o adevărată plăcere să nu stai în trafic.

Ca să poți pleca devreme la ștrand la Mako

Timișoara este un oraș perfect de vizitat de Paște, ca să stai peste noapte, pentru ca a doua zi să pleci devreme la baie la Mako.

“Timișoara este un important nod de trafic pentru SPA-urile ungurești”, ne-a dezvăluit Flavius Băican, jurnalistul timișorean care a realizat emisiunea “Minunatele poveștiri ale navetistului bănățean” și unul dintre principalii organizatori ai Revolution Festival Timișoara. Și nu numai acolo. Poți pleca, după cum bine te sfătuiește un secretar de stat în Ministerul Culturii, tot un timișorean, și la o plimbare în natura de lângă Timișoara.

“Veniți în Timișoara, ca să aveți unde fugi de acolo, la Herneacova, la Recaș, în Bazoș. Eu am un motiv, că vin acasă, mă odihnesc. Dar de sărbători sunt cam pustii orașele, oamenii stau acasă, cu familia, de Paști. La București este plin orașul, la Timișoara mai puțin. Dar se poate vizita Timișoara, e un loc bun de plecat”, ne-a mărturisit Ion Ardeal Ieremia, un celebru regizor timișorean, numit recent secretar de stat în Ministerul Culturii.

Ca să bei într-un birt

Dacă vii în Timișoara de Paști și nimerești unde trebuie, poți să ajungi la un party ca la Revel! În multe birturi din oraș se petrece până dimineața în noaptea de Înviere, fie sub cerul liber, fie într-un loc mai ferit. Undeva în dreapta Operei este o intrare într-un local care are mese pe acoperișul clădirii și poți să vezi tot centrul de sus.

Dacă ajungi la Casa Artelor, găsești acolo un birt care are mese sub un castan, iar dacă ajungi prin Scârț, în zona Bălcescu, poți să stai în hamac într-o grădină și să vizitezi Muzeul Consumatorului Comunist. Mai e și “La Pisici”, un loc plin de pisici, evident, în care poți să-ți bei cafeaua în timp ce răsfeți… o pisică.

Pentru că este un oraș foarte frumos

Pentru că, spunem pe cuvânt, Timișoara chiar este un oraș foarte frumos! Un oraș cu un aer european, în care poți auzi oamenii vorbind în mai multe limbi, dacă te plimbi pe străzi. În maghiară, în sârbă, în engleză, în germană, în italiană, în spaniolă, și nu numai. Și, ca să te convingem, îl lăsăm chiar pe primarul Nicolae Robu să spună de ce trebuie să vizitezi Timișoara de Paști.

“Timișoara merită vizitată oricând, nu numai de Paști. Pentru că este un oraș foarte frumos, în care poți să te bucuri și de patrimoniul istoric, de spațiile verzi pe care le are, poți să te plimbi într-o mulțime de locuri, are cea mai extinsă zonă de promenadă, are Catedrala Ortodoxă, desigur, vorbim și de Paștele catolic, sunt biserici catolic, Domul și celelalte, excepționale și ele”.