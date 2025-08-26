O vacanță sub supraveghere strictă

Anastasia Samsonova, o angajată de 33 de ani în domeniul resurselor umane, a fost printre primii turiști care au vizitat complexul în iulie. Ea a declarat că vizita a fost strict controlată, cu ghizi și gardieni care însoțeau permanent grupul de 15 persoane.

„Când mergeam pe stradă, ei [nord-coreenii] se uitau la noi cu mare surprindere, deoarece țara este închisă de foarte mult timp”, a declarat Anastasia.

Turiștii au fost instruiți să nu fotografieze șantierele și să nu poarte haine decoltate. Cu toate acestea, Anastasia spune că s-a bucurat de «o vacanță fără oameni» pe plaje aproape goale, cu nisip alb.

„În fiecare zi, [plaja] era curățată și nivelată perfect. Totul era imaculat”, a adăugat ea.

O destinație controversată

Wonsan Kalma este considerat un element cheie în planurile liderului Kim Jong Un de a stimula turismul în Coreea de Nord. Potrivit presei de stat, complexul include hoteluri, restaurante, centre comerciale și un parc acvatic.

Însă construcția stațiunii a fost criticată de grupurile pentru drepturile omului, care au acuzat autoritățile nord-coreene de utilizarea muncii forțate și de tratamentul dur al muncitorilor.

James Heenan, de la Oficiul ONU pentru Drepturile Omului din Seul, a declarat pentru BBC: „Există rapoarte potrivit cărora stațiunea a fost construită cu ajutorul a ceea ce ei numesc brigăzi de șoc. Am văzut și rapoarte conform cărora oamenii lucrau 24 de ore pe zi pentru a termina acest proiect, ceea ce mi se pare a fi o brigadă de șoc”.

Turism limitat și controlat

Deși inițial anunțată ca fiind deschisă turiștilor internaționali, până în prezent doar rușii au avut acces la Wonsan Kalma. O excursie de o săptămână din Rusia, care include trei zile la stațiune, costă 1.800 de dolari(1547.58 euro)- cu 60% mai mult decât salariul mediu lunar în Rusia.

Andrei Lankov, expert în relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia și profesor la Universitatea Kookmin din Seul, explică motivele din spatele acestei limitări:

„Phenianul limitează în mod deliberat numărul de turiști și le controlează strict mișcările, în parte pentru ca nord-coreenii să nu se compare în mod defavorabil cu străinii mai bogați. Oamenii obișnuiți ar putea începe să se întrebe: Cum se face că, chiar și fără marele nostru lider, sau fără fiul sau fiica lui, ei par să trăiască atât de bine?'”

Experiența turiștilor ruși

Anastasia descrie o zi obișnuită din călătoria sa, cu mic dejun la ora 8.00 sau 9.30, în funcție de programul activităților. Meniul includea „multă carne”, de obicei în sos dulce-acrișor, și preparate cu varză și morcovi.

Ea menționează că berea era foarte ieftină, costând aproximativ 60 de cenți pentru o sticlă de 500 ml pe plajă. Suvenirurile preferate ale turiștilor erau articolele de îmbrăcăminte olimpică nord-coreeană.

O altă turistă, Daria, a scris pe Instagram că stațiunea este „foarte rudimentară” și „nu este genul de vacanță cu care sunt obișnuiți turiștii ruși”. Cu toate acestea, ea a adăugat: „Dar dacă v-ați săturat de Asia, Turcia etc. și doriți ceva exotic, acesta este locul potrivit”.

Viitorul incert al turismului în Wonsan Kalma

În ciuda interesului ridicat pentru excursiile planificate în septembrie, autoritățile nord-coreene nu au dat încă acordul pentru noi grupuri de turiști. Agenția de turism Vostok Intur, care a organizat primele trei excursii la stațiune, așteaptă aprobarea pentru viitoarele vizite.

Chiar și cetățenii Chinei, principalul aliat și partener economic al Coreei de Nord, se confruntă cu dificultăți în a accesa stațiunea.

Creșterea turismului rus în Coreea de Nord

În 2024, aproximativ 1.500 de ruși au călătorit în Coreea de Nord în scop turistic, potrivit datelor Serviciului Federal de Securitate al Rusiei. Deși modest în comparație cu alte destinații, acest număr reprezintă o creștere semnificativă față de anii precedenți.

În al doilea trimestru al anului 2025, 1.673 de ruși au intrat în Coreea de Nord ca turiști – un nivel înregistrat ultima dată în 2010, înainte de introducerea restricțiilor turistice.

