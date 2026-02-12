Controversa iscată după premiera filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz” continuă, însă tânăra aflată în centrul atenției vine cu explicații clare. Alice, cea despre care s-a spus în mediul online că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac, susține că episodul dintre ei a fost inițiat chiar de ea și că nu a existat nimic deplasat.

mihai bendeac (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Prezentă la eveniment, vizibil emoționată pentru că îl urmărește pe actor încă din copilărie, Alice i-a adresat acestuia o rugăminte neașteptată: să își sprijine mâna pe pieptul ei pentru a-i simți bătăile inimii. Bendeac a intrat în joc și a făcut gestul cerut, însă imaginile au devenit rapid virale, iar reacțiile din online nu au întârziat să apară. Mulți au considerat momentul prea delicat și l-au criticat pe actor.

„Văd că s-a exagerat foarte mult pe acest subiect cu mine și cu Bendeac, de la acel moment, acel videoclip. Am venit să confirm, să zic și eu ceva, pentru că mi se pare foarte exagerat, de la ce s-a întâmplat și la ce s-a ajuns. Mi se pare un pic ireal. M-ați pus, într-un fel, într-o poziție proastă, pentru că, cum a spus și Mihai, puteați să mă contactați, să întrebați ce și cum, și apoi să postați dacă am fost hărțuită sau nu. Nu mi s-a pus mâna sub haine, sub tricou, cum se spune. Pur și simplu, eu mi-am asumat chestia asta”, spune tânăra într-un filmuleț.

Alice a explicat ce s-a întâmplat la întâlnirea cu Mihai Bendeac

Tânăra respinge însă categoric acuzațiile. Ea precizează că nu este minoră, așa cum s-a speculat, și că între ea și Mihai Bendeac nu s-a întâmplat nimic nepotrivit. „Am fost emoționată și șocată când l-am văzut, pentru că mă uit la el de mică. Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum tremuram, pentru că v-am zis, îl urmăresc de mică, și pentru mine, când l-am văzut, a fost un moment foarte frumos. Eu m-am deschis la geacă și i-am propus să pună mâna să vadă cum îmi bate inima. Eu am inițiat asta. El mi-a pus mâna pe piept. I-am zis nu, pune aici, sub. Și unde m-am dat în spate, era să mă atingă. Am evitat asta. Și după i-am pus mâna aici, la mine. Ăsta a fost momentul. Nu m-a pipăit, nu m-a apucat, cum se spune. În comentarii i-au spus că am 13 ani, unii că am 15 ani, eu sunt majoră. Eu i-am propus chestia asta lui Mihai. Cuvântul hărțuire e un cuvânt mare. Pur și simplu s-a interpretat greșit”, a mai spus ea.

„S-a interpretat totul greșit și îmi pare rău”

Alice spune că nu s-a așteptat ca gestul să capete o asemenea amploare și să fie interpretat în mod negativ. De altfel, mărturisește că regretă propunerea făcută, tocmai din cauza valului de reacții apărute ulterior. Tânăra mai susține că singurul lucru care o interesează este cariera actorului și că nu și-a dorit sub nicio formă să îi creeze probleme.

„Dacă știam că Bendeac o să publice momentul, nu mai făceam această propunere. Eu cred că el doar a vrut să fie drăguț și să îmi accepte propunerea. S-a interpretat totul greșit și îmi pare rău, dar pentru mine a fost un moment drăguț. Nu mi-a părut nimic deplasat. Nu mă interesează ce a făcut el înainte. Pe mine mă interesează strict cariera lui, de asta îl urmăresc și îmi place de el”, a mai spus ea.

La rândul său, Mihai Bendeac a reacționat la criticile primite, afirmând că momentul nu a avut nicio conotație sexuală și că interpretările în această direcție sunt exagerate. Actorul a transmis că situația a fost una inocentă și că povestea a fost distorsionată în spațiul public.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu tocmai a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii”
Viva.ro
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu tocmai a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii”
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
Elle.ro
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
gsp
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
GSP.RO
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
Parteneri
Gata, se însoară! Da, chiar el este! Unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lume se face nuntă cu iubitul lui, cu 14 ani mai tânăr! A divorțat de soție și și-a schimbat viața
Libertateapentrufemei.ro
Gata, se însoară! Da, chiar el este! Unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lume se face nuntă cu iubitul lui, cu 14 ani mai tânăr! A divorțat de soție și și-a schimbat viața
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Avantaje.ro
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Doina Lemny, expert în opera lui Brâncuși: „A devenit deja, din păcate, un «brand național», în vreme ce el s-a înălțat demult în universalitate. Îl tragem în jos, aducându-l doar la creația folclorică”
Exclusiv Interviu
Știri România 07:00
Doina Lemny, expert în opera lui Brâncuși: „A devenit deja, din păcate, un «brand național», în vreme ce el s-a înălțat demult în universalitate. Îl tragem în jos, aducându-l doar la creația folclorică”
Loto 6/49 din 12 februarie 2026. Report de peste 10,15 milioane de euro la Joker, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 12 februarie 2026. Report de peste 10,15 milioane de euro la Joker, categoria I
Parteneri
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul.ro
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali
Fanatik.ro
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali
Cât plătești în plus în 2026 față de 2025. Am adunat toate scumpirile de anul acesta într-o singură cifră. Rezultatul este șocant.
Financiarul.ro
Cât plătești în plus în 2026 față de 2025. Am adunat toate scumpirile de anul acesta într-o singură cifră. Rezultatul este șocant.
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Elle.ro
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Stiri Mondene 09:13
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
5 știri by Libertatea – Monden. Bianca Drăgușanu, apariție surpriză în „Băieți de oraș”! A spus DA din distracție, nu pentru bani
Stiri Mondene 11 feb.
5 știri by Libertatea – Monden. Bianca Drăgușanu, apariție surpriză în „Băieți de oraș”! A spus DA din distracție, nu pentru bani
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism
ObservatorNews.ro
Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Mediafax.ro
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Diana, tânăra gravidă care s-a stins în urma accidentului din Iași, va fi condusă pe ultimul drum cu onoruri militare
KanalD.ro
Diana, tânăra gravidă care s-a stins în urma accidentului din Iași, va fi condusă pe ultimul drum cu onoruri militare

Politic

Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Politică 11 feb.
Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Politică 11 feb.
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
După 42 de ani de la marele meci, legenda lui Dinamo a făcut anunțul: “Am suferit extraordinar de mult!”
Fanatik.ro
După 42 de ani de la marele meci, legenda lui Dinamo a făcut anunțul: “Am suferit extraordinar de mult!”
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe