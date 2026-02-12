Controversa iscată după premiera filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz” continuă, însă tânăra aflată în centrul atenției vine cu explicații clare. Alice, cea despre care s-a spus în mediul online că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac, susține că episodul dintre ei a fost inițiat chiar de ea și că nu a existat nimic deplasat.

Prezentă la eveniment, vizibil emoționată pentru că îl urmărește pe actor încă din copilărie, Alice i-a adresat acestuia o rugăminte neașteptată: să își sprijine mâna pe pieptul ei pentru a-i simți bătăile inimii. Bendeac a intrat în joc și a făcut gestul cerut, însă imaginile au devenit rapid virale, iar reacțiile din online nu au întârziat să apară. Mulți au considerat momentul prea delicat și l-au criticat pe actor.

„Văd că s-a exagerat foarte mult pe acest subiect cu mine și cu Bendeac, de la acel moment, acel videoclip. Am venit să confirm, să zic și eu ceva, pentru că mi se pare foarte exagerat, de la ce s-a întâmplat și la ce s-a ajuns. Mi se pare un pic ireal. M-ați pus, într-un fel, într-o poziție proastă, pentru că, cum a spus și Mihai, puteați să mă contactați, să întrebați ce și cum, și apoi să postați dacă am fost hărțuită sau nu. Nu mi s-a pus mâna sub haine, sub tricou, cum se spune. Pur și simplu, eu mi-am asumat chestia asta”, spune tânăra într-un filmuleț.

Alice a explicat ce s-a întâmplat la întâlnirea cu Mihai Bendeac

Tânăra respinge însă categoric acuzațiile. Ea precizează că nu este minoră, așa cum s-a speculat, și că între ea și Mihai Bendeac nu s-a întâmplat nimic nepotrivit. „Am fost emoționată și șocată când l-am văzut, pentru că mă uit la el de mică. Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum tremuram, pentru că v-am zis, îl urmăresc de mică, și pentru mine, când l-am văzut, a fost un moment foarte frumos. Eu m-am deschis la geacă și i-am propus să pună mâna să vadă cum îmi bate inima. Eu am inițiat asta. El mi-a pus mâna pe piept. I-am zis nu, pune aici, sub. Și unde m-am dat în spate, era să mă atingă. Am evitat asta. Și după i-am pus mâna aici, la mine. Ăsta a fost momentul. Nu m-a pipăit, nu m-a apucat, cum se spune. În comentarii i-au spus că am 13 ani, unii că am 15 ani, eu sunt majoră. Eu i-am propus chestia asta lui Mihai. Cuvântul hărțuire e un cuvânt mare. Pur și simplu s-a interpretat greșit”, a mai spus ea.

„S-a interpretat totul greșit și îmi pare rău”

Alice spune că nu s-a așteptat ca gestul să capete o asemenea amploare și să fie interpretat în mod negativ. De altfel, mărturisește că regretă propunerea făcută, tocmai din cauza valului de reacții apărute ulterior. Tânăra mai susține că singurul lucru care o interesează este cariera actorului și că nu și-a dorit sub nicio formă să îi creeze probleme.

„Dacă știam că Bendeac o să publice momentul, nu mai făceam această propunere. Eu cred că el doar a vrut să fie drăguț și să îmi accepte propunerea. S-a interpretat totul greșit și îmi pare rău, dar pentru mine a fost un moment drăguț. Nu mi-a părut nimic deplasat. Nu mă interesează ce a făcut el înainte. Pe mine mă interesează strict cariera lui, de asta îl urmăresc și îmi place de el”, a mai spus ea.

La rândul său, Mihai Bendeac a reacționat la criticile primite, afirmând că momentul nu a avut nicio conotație sexuală și că interpretările în această direcție sunt exagerate. Actorul a transmis că situația a fost una inocentă și că povestea a fost distorsionată în spațiul public.

