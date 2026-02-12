Un sondaj global realizat de Time Out, care a chestionat 18.500 locuitori din orașe importante ale lumii, dezvăluie cele mai active orașe din punct de vedere sexual.

Rezultatele, publicate înainte de Ziua Îndrăgostiților, au clasificat orașele în funcție de proporția locuitorilor care au declarat că au o viață sexuală activă cel puțin o dată pe săptămână.

Potrivit Time Out, pe primul loc se află orașele Macao, China, și Cracovia, Polonia, unde 67% dintre respondenți au spus că întrețin relații intime săptămânal.

Pe locul al doilea se află Guadalajara (Mexic), São Paulo (Brazilia) și Luxemburg, cu o rată de 66%, urmate de Porto (Portugalia) pe locul al treilea, cu 64%.

Brazilia a fost desemnată cea mai „sexy” țară, având trei orașe printre primele 20 din clasament: São Paulo, Rio de Janeiro și Brasilia.

Mexicul a urmat îndeaproape, cu Guadalajara și Ciudad de Mexico în top. În Europa, orașe precum Cracovia, Porto, Marsilia și Cambridge au obținut scoruri ridicate.

Lista completă a primelor 20 de orașe:

1. Macao, China, și Cracovia, Polonia:

2. Guadalajara (Mexic), São Paulo (Brazilia) și Luxemburg;

3. Porto, Portugalia

4. Marsilia (Franța), Bangkok (Thailanda), Rio de Janeiro (Brazilia);

5. Panama City și Cambridge, Marea Britanie

6. Napoli, Italia

7. Medellin, Columbia, și Bruxelles, Belgia;

8. Hanoi, Vietnam, și Bogota, Columbia;

9. Ciudad de Mexico;

10. Rotterdam (Țările de jos), Brasilia, (Brazilia) și San Jose, Costa Rica.

„Acest sondaj oferă o privire fascinantă asupra obiceiurilor romantice și intime ale oamenilor din întreaga lume», au scris cei de la TimeOut.

