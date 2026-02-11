Bianca Drăgușanu, iubita lui Codin Maticiuc sau muza lui Bendeac? Dacă pare confuz, lămurim imediat: Bianca Drăgușanu este surpriza din „Băieți de oraș”, filmul inspirat din celebrul serial, lansat recent de Mihai Bendeac. Proiectul e gândit și pentru cei care nu știu celebra replică: „să moară domnița Bălașa”, așa că distribuția vine și cu apariții neașteptate. Bianca, aspru comentată pentru declarația că nu se ridică din pat pentru mai puțin de 3000 de euro, pare că a spus „DA” din pură distracție. Nu avem confirmări despre onorarii, căci Bendeac spune că nu banii contează, ci creația. Desigur, și ego-ul artistic.

A supărat-o Anca Dinicu pe adevărata Felea Gina? Actrița a intrat definitiv în istoria comediei românești cu Felea Gina, personaj inspirat din celebra doamnă care recruta românce pentru cluburile de noapte din Torino. Deși a jucat rolul doar doi ani, l-a adus la perfecțiune: mimică, ton, ținute, așa că reîntâlnirea cu Gina, în filmul „Băieți de oraș” a fost o bucurie pentru actriță. Misterul din jurul rolului: tăcerea suspectă a adevăratei Gina. Niciun mesaj, niciun „bravo”, nici măcar un feedback scurt, cât un voice pe WhatsApp. Anca Dinicu bănuiește că originalul nu o prea are la suflet și că gluma actoricească n-a fost gustată chiar de toată lumea. Vorba aia: unii râd, alții se supără.

Irinel Columbeanu a sperat că-și poate plăti singur azilul. De la vile și petreceri exclusiviste, la liniștea unui azil de la marginea Bucureștiului, Irinel Columbeanu n-a renunțat la ideea de a mai face bani. Chiar dacă beneficiază de ajutor și reduceri la cazare, fostul milionar a vrut să nu mai fie la mila apropiaților. Potrivit lui Mihai Albu, Irinel a luat în calcul o colaborare cu o platformă brokeraj, bazându-se pe notorietate. Au discutat „strategic”: dacă iese reclama, iese și plata azilului.

Imagini rare cu Andreea Esca la debutul în televiziune. Avea doar 19 ani când a intrat pentru prima dată în direct și, surpriză, fără emoții. Experiența de scenă a ajutat-o, iar întâlnirea cu camera a părut mai degrabă o repetiție. Descoperită aproape întâmplător la un casting pentru SOTI, a ajuns să prezinte știrile chiar în aceeași seară. Fără planuri de celebritate, dar cu multă seriozitate, a construit pas cu pas o carieră de legendă. Azi, după peste 30 de ani de TV, privește înapoi cu recunoștință. Stabilitate? Ora 19:00 știe.

Mihai Trăistariu, milionar și… nemuritor? Artistul vrea să-și ia averea cu el și după moarte. Spune că are opt apartamente, șapte închiriate pe litoral, plus o școală de muzică și estimează că averea lui ajunge la un milion de euro. Cu venituri anuale de 100.000 de euro. Cum copii nu are, soluția pentru moștenire e una futuristă: banii rămân „lui însuși” pentru că ia în calcul criogenarea. Visul este să se trezească peste 1000 de ani, odihnit, celebru și cu milionul intact. Până una-alta, în lipsa nemuririi garantate, averea ar ajunge la frați, care, mai în glumă, mai în serios, speră ca artistul să rămână necăsătorit și fără urmași. Că, vorba aia, cine rezistă tentației unui milion de euro?

