Care sunt cele mai potrivite vitamine pentru plante?

  • Vitamina B1: Încurajează dezvoltarea și creșterea sistemului radicular (rădăcinile).
  • Vitamina B3 (PP, niacină): Ajută la o mai bună absorbție a fosforului, susține plantele slăbite și stimulează înflorirea.
  • Vitamina B6: Întărește imunitatea plantelor și joacă un rol activ în procesul de fotosinteză.

„Apa Vie” – Elixirul cu vitamine pentru plantele de interior

Dacă vrei ca plantele tale să treacă cu brio de perioada de iarnă și să înflorească spectaculos în primăvară, le poți prepara acasă un cocktail nutritiv extrem de eficient, supranumit „apă vie”. Secretul constă în utilizarea vitaminelor din complexul B, care acționează ca un biostimulator natural.

Beneficiile „Apei Vii”

Vitamina B1 este ideală pentru plantele proaspăt transplantate sau pentru cele care par să stagneze, ajutându-le să își dezvolte un sistem radicular viguros.

Pentru o explozie de flori este indicată Vitamina B3. Niacina este „combustibilul” care ajută planta să consume eficient nutrienții din sol (în special fosforul), fiind salvatoare pentru plantele „obosite”.

Pentru protecțe și o culoare intensă se recomandă folosirea Vitaminei B6. O doză de B6 acționează ca un scut pentru sistemul imunitar al plantei și intensifică procesul de fotosinteză, oferind frunzelor un verde mai crud și mai sănătos.

    Cum se folosește?

    De regulă, aceste vitamine (disponibile în farmacii sub formă de fiole sau tablete) se dizolvă în apa de udare. Este recomandat să folosești apă la temperatura camerei și să nu exagerezi cu dozajul – o cură de „apă vie” o dată la câteva săptămâni este suficientă pentru a vedea rezultate remarcabile.

    Această soluție este ideală și pentru plantele de apartament care suferă din cauza aerului uscat din locuințe sau a lipsei de lumină naturală pe timpul iernii.

    Pe lângă vitaminele din grupa B, sunt utile și Vitamina A (caroten) care protejează clorofila și participă la fotosinteză, dar și Vitamina C, un antioxidant puternic care protejează plantele de stres.

    Nu trebuie să uităm că plantele, la fel ca oamenii, beneficiază uneori de un sprijin vitaminic. Suplimentarea adecvată cu vitamine poate îmbunătăți semnificativ creșterea, culoarea frunzelor și înflorirea plantelor de apartament, făcându-le mai sănătoase și mai rezistente.

    Legumele care pot fi cultivate în orice apartament

    Un apartament bine luminat și o temperatură de peste 20 de grade Celsius sunt suficiente pentru a cultiva legume și verdețuri chiar și în plină iarnă. Specialiștii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău spun că, pe lângă aportul alimentar, plantele crescute în locuință contribuie și la purificarea aerului, într-un mediu urban tot mai poluat, potrivit Agerpres.

    Plantele de interior nu sunt doar simple elemente de decor, ele sunt și sursă de oxigen, reglează umiditatea aerului și aduc o stare de liniște în camerele și locuințele noastre. Chiar și în baie putem ține plante verzi care absorb umiditatea și aduc un plus de culoare. Descoperă, așadar, care sunt cele mai bune plante pentru baie.

    Judecătorul CCR, Gheorghe Stan, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
