Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt, potrivit Mediafax.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 29 ianuarie 2026, în jurul orei 11.00. După ce a observat că lipsesc bani din mașină, proprietarul autoturismului a alertat imediat poliția.

„Din probatoriul administrat a reieșit că, la data de 29 ianuarie 2026, în jurul orei 11.00, în timp ce își desfășura activitatea în cadrul spălătoriei și presta servicii de igienizare asupra autoturismului persoanei vătămate, bănuitul ar fi sustras suma de 5.700 de lei și 100 de euro din interiorul a două portofele depozitate în cotiera autovehiculului”, informează Poliția Capitalei.

Prejudiciul total depășește echivalentul a 1.200 de euro, potrivit cursului valutar actual.

În urma investigațiilor, polițiștii au reușit să-l identifice și să îl depisteze pe suspect, care lucra în cadrul spălătoriei auto din Capitală. Acesta a fost prins marți, cu sprijinul polițiștilor IPJ Bacău, și dus la audieri cu sprijinul IJJ Bacău.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

„Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 20 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt”, informează Poliția Capitalei.

