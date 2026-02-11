Tradus în germană de Tankó Tímea și publicat sub titlul „Die Aussiedlung” de Suhrkamp Verlag, romanul a fost ales de „juriul din Darmstadt”, care, din 1952, selectează lunar o lucrare remarcabilă pentru a atrage atenția asupra operei literare de valoare, adesea din afara curentului mainstream.

Romanul de debut al lui Visky András, distins în 2025 cu premiul Prima Primissima, a fost lăudat anterior și de laureata Premiului Nobel, Herta Müller, în publicația germană Die Zeit.

„Visky András […] a scris un raport despre gulagul românesc, transformându-l totodată într-o capodoperă lingvistică. Totul depășește memoria istorică. A cercetat documentele, a reconstruit evenimentele istorice. Dar amintirile au fost modelate lingvistic într-o singură frază grandioasă care durează o viață întreagă. În 1959, când a avut loc deportarea, nu avea nici măcar trei ani”, a spus Müller.

Succesul romanului „Kitelepítés” este răsunător în spațiul germanofon. Lucrarea a ajuns deja la a doua ediție în limba germană și a condus lista de cărți a radiodifuzorului public austriac ORF atât în decembrie 2025, cât și în ianuarie 2026.

