Cei trei membri ai familiei Potra au fost obligați și la plata cheltuielilor judiciare, în valoare de 200 de lei fiecare.

Aceștia fuseseră arestați în luna noiembrie 2025, fiind aduși în țară din Dubai, sub acuzații extrem de grave: tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și al materiilor explozive.

Complotul de la Ciolpani

Dosarul instrumentat de procurori descrie un scenariu sumbru, legat direct de tensiunile politice din decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională.

Potrivit rechizitoriului, Horațiu Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la președinție Călin Georgescu și alți 20 de inculpați, fiind acuzați că plănuiau destabilizarea României.

Momentul cheie al conspirației ar fi avut loc în dimineața zilei de 7 decembrie 2024. Procurorii susțin că, într-un complex de echitație din Ciolpani (Ilfov), Călin Georgescu s-a întâlnit „în condiții de clandestinitate” cu Horațiu Potra.

Scopul întâlnirii a fost punerea la cale a unui plan prin care un grup paramilitar, format din persoane cu pregătire militară și condus de mercenar, să se deplaseze în București.

Obiectivul grupării era infiltrarea și deturnarea manifestațiilor pașnice din acea perioadă în „acțiuni violente cu caracter subversiv”.

Anchetatorii afirmă că scopul final era „împiedicarea exercitării puterii legitime în stat” și „reconfigurarea ordinii constituționale”, acțiuni menite să desăvârșească politica revizionistă a lui Georgescu.

Arme în mașini

Planul a fost dejucat în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, când polițiștii au instituit filtre în județele Ilfov (Balotești-Săftica), Dâmbovița și în Capitală. În cele șapte mașini ale convoiului condus de Potra, forțele de ordine au descoperit un adevărat arsenal:

Pistole, cuțite de tip briceag, pumnale și macete;

Bastoane telescopice, box-uri și spray-uri cu piper;

Topoare și cozi de topoare;

Materiale pirotehnice de mare putere, capabile să producă explozii devastatoare, răni grave sau chiar decese.

Extrădarea și procesul

Horațiu Potra fusese localizat și reținut în Dubai în luna septembrie. Deși între România și Emiratele Arabe Unite nu există un acord de extrădare, procedurile au fost accelerate datorită acordului inculpatului de a fi repatriat.

Horațiu Potra a ajuns în țară pe 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul său.

Procurorii au concluzionat că acțiunile grupării au pus în pericol direct securitatea națională, instanțele confirmând acum necesitatea menținerii liderului grupului în spatele gratiilor.