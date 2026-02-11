Bosniacii solicită declararea nulității contractului

Firma Integral Inženjering din Bosnia și Herțegovina ar fi transmis în 2 octombrie 2024, cu o zi înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, un refuz de a participa în asociere. De asemenea, compania a revenit cu repetarea refuzului și pe 15 octombrie 2024. Acest lucru reiese din documentele transmise de aceștia Asociației Pro Infrastructură în cursul zilei de miercuri.

„Bosniacii arată dovezile și cer declararea nulității de drept a contractului. Documentele care ne-au fost trimise astăzi după-amiază de către Integral Inženjering arată fără echivoc că refuzul de a se asocia a fost transmis negru pe alb către Dimex în 02.10.2024, cu o zi înainte de depunerea ofertei la licitația Centurii Metropolitane Cluj-Napoca, ba chiar compania bosniacă a revenit în 15.10.2024 cu repetarea refuzului”, potrivit Asociației Pro Infrastructură.

Reprezentanții firmei bosniace susțin, conform unui comunicat, că nu au primit documentația completă necesară pentru ofertare și că li s-ar fi impus un termen de trei zile pentru a analiza și semna documentele.

„Cei de la Dimex nu le-au dat documentația completă dar în schimb le-au cerut un termen total nerealist ca să oferteze: 3 zile. Bosniacii scriu clar că există risc de inducere în eroare atât timp cât românii fac presiuni să semneze documentația retroactiv, nu doresc să participe în niciun fel de fraudă ori ilegalități pe legislație europeană și resping orice răspundere pentru eventuale daune. Și mai grav, după primul refuz, Dimex a continuat să dea mai întâi un acord nesemnat, apoi unul semnat. În email-ul din 15.10.2024 trimis de Integral către Dimex, bosniacii reiterează refuzul lor categoric și spun că se încearcă atragerea lor într-o schemă, menționând apeluri telefonice de presiune”, precizează Asociația Pro Infrastructură.

Fără Integral Inženjering, Dimex nu putea câștiga contractul

ONG-ul mai subliniază că fără compania bosniacă, Dimex nu putea câștiga contractul.

„Așadar, nu vorbim despre un conflict apărut ulterior, ci despre o respingere clară, repetată și argumentată a participării la licitație. Fără acordul real al partenerului bosniac, criteriul esențial de calificare – experiența în execuția de tuneluri – nu era îndeplinit de către asocierea condusă de Dimex. Procentul de participare (1% sau oricare altul) invocat public prin presă este irelevant: rolul Integral a fost elementul critic al eligibilității ofertei. Fără Integral Inženjering, Dimex nu putea câștiga contractul”, au mai adăugat reprezentanții ONG-ului.

Aceștia mai susțin că cei de la Integral Inženjering sunt îndreptățiți să ceară primăriei Cluj-Napoca declararea nulității contractului.

„Asocierea condusă de Dimex nu avea acordul real al partenerului bosniac, ceea ce ar face oferta inadmisibilă. Doar organele de control pot certifica autenticitatea documentelor puse la dispoziția noastră de Integral Inženjering. Există indicii serioase privind posibile fapte penale foarte grave care intră atât în competența DNA, cât și în cea a EPPO: fals în înscrisuri, uz de fals, inducerea în eroare a autorității contractante, posibil constituire de grup infracțional (dacă sunt mai mulți actori implicați) și infracțiuni cu fonduri UE”, mai adaugă Asociația Pro Infrastructură.

Amintim că firma bosniacă a transmis pe 4 februarie 2026, într-un comunicat de presă, că o persoană necunoscută, fără autorizație din partea sa, a folosit documente falsificate în numele societății pentru a participa la licitația privind construcția centurii ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca.

Integral Inženjering transmite că a informat, pe 19 septembrie 2025, autoritățile române competente despre această situație, Primăria Cluj-Napoca și Ministerul Transporturilor, iar pe 15 octombrie 2025 Direcția Națională Anticorupție, precum și Oficiul European pentru Achiziții Publice, având în vedere că proiectul beneficiază de fonduri europene.

Contractul pentru Centura Metropolitană Cluj, care implică asocierea dintre DIMEX 2000 COMPANY SRL (lider) și INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTASI (alături de Hydrostroy AD), a fost semnat în mai 2025. Proiectul viza construcția Centurii Metropolitane Cluj-Napoca, etapa I, o lucrare în valoare de aproximativ 4,7 miliarde de lei.

Primăria municipiului Cluj-Napoca a decis, în cele din urmă, suspendarea temporară a lucrărilor, pe fondul „conflictului juridic” apărut între cei doi asociați care au câștigat licitația pentru execuția proiectului.

