Românul a fost condamnat pentru că a exploatat 10 muncitori

Omul de afaceri Vasile U. a fost condamnat de Curtea din Valladolid la un an și jumătate de închisoare pentru încălcarea drepturilor lucrătorilor, conform articolului 311 din Codul Penal spaniol, potrivit publicației 20 Minutos. Acesta a fost găsit vinovat pentru impunerea unor condiții de muncă abuzive muncitorilor sezonieri străini, pe care i-a angajat între septembrie și octombrie 2020 pentru recoltarea cartofilor în zona Medina del Campo.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, antreprenorul a fost obligat să plătească o amendă de 1.440 de euro și despăgubiri de 500 de euro pentru fiecare dintre cei zece lucrători afectați.

Instanța a stabilit că Vasile U. era, de facto, conducătorul structurii organizaționale, gestionând plățile și folosindu-se de sora sa, Ionela, ca intermediar pentru a evita responsabilitatea legală.

Muncitorilor le-au fost promise condiții avantajoase pentru a-i atrage la Valladolid, profitând de situația lor de vulnerabilitate, în plină pandemie.

Acuzațiile grave aduse de procurori

Procurorul, care inițial a solicitat patru ani de închisoare și despăgubiri de 15.000 de euro pentru fiecare muncitor, a criticat dur comportamentul românului.

„Nu doar că nu le-a plătit ce le-a promis, dar i-a tratat ca pe niște câini și, pe deasupra, le-a scuipat în față!”, a declarat acesta, potrivit 20 Minutos.

Declarațiile muncitorilor, proveniți din Columbia, Peru și Maroc, au demonstrat că Vasile era cel care „trăgea sforile” în cadrul afacerii.

Procurorul a susținut că cei aproximativ zece muncitori sezonieri afectați au fost recrutați de român cu ajutorul lui Ángel Q.T., rezident în Alicante, declarat fugar și căutat să depună mărturie ca suspect în ancheta preliminară privind aceste fapte.

Muncitorii au fost cazați într-o locuință insalubră, fără apă potabilă sau încălzire

Oamenii au fost convinși să se mute în Valladolid cu promisiuni false de salarii între 1.600 și 1.800 de euro, contracte legale și cazare gratuită. În realitate, aceștia au fost cazați într-o locuință insalubră, fără apă potabilă sau încălzire, fiind nevoiți să caute saltele la un centru de colectare a deșeurilor.

De asemenea, doar patru dintre muncitori au fost înregistrați la sistemul de asigurări sociale pentru o perioadă de 9-16 zile, deși au lucrat aproape o lună. Restul nu au fost înregistrați deloc, ceea ce constituie o gravă încălcare a drepturilor lor. În plus, aceștia au primit salarii mult sub standardele stabilite de lege.

Cum s-a apărat românul

La data de 22 octombrie 2020, Garda Civilă a intervenit la fermă după ce muncitorii au solicitat ajutor din cauza neplății salariilor. Potrivit procurorului, Vasile U. a încercat să nege orice legătură cu muncitorii, numindu-i „okupas” (ocupanți ilegali).

În apărarea sa, românul a susținut că sora sa era responsabilă de toate formalitățile legale și de contractele cu proprietarii terenurilor agricole. „Birocrația era treaba surorii mele, eu doar mă ocupam de câmp și îi învățam pe muncitori cum să lucreze”, a spus el.

