Dispozitive care afectează semnalul Wi-Fi

1. Monitoarele pentru bebeluși

Modelele digitale de monitoare pentru bebeluși care folosesc frecvența de 2,4 GHz pot intra în conflict cu routerul, deoarece utilizează aceeași bandă. Rezultatul: semnal instabil și streaming sacadat.

2. Cuptoarele cu microunde

Cuptoarele cu microunde funcționează în banda de 2,4 GHz. Chiar dacă sunt bine izolate, pot produce interferențe atunci când sunt în funcțiune, mai ales dacă routerul este amplasat în bucătărie.

3. Dispozitivele Bluetooth

Căștile, boxele wireless sau controlerele care folosesc tehnologia Bluetooth folosesc același spectru de frecvență. Dacă sunt active simultan și aproape de router, pot apărea coliziuni de semnal.

4. Camerele de supraveghere și hub-urile smart home

Camerele de supraveghere și hub-urile smart home transmit constant date și pot ocupa mai multe canale radio, afectând performanța rețelei de internet. Multe ocupă chiar mai multe canale radio simultan.

5. Suprafețele metalice și electrocasnicele mari

Frigiderele, caloriferele sau dulapurile metalice reflectă și absorb undele radio, reducând raza de acțiune a routerului.

6. Acvariile

Puțini știu că apa absoarbe puternic undele radio. Un acvariu aflat între router și dispozitiv poate bloca semnalul aproape complet.

Cum să îmbunătățești semnalul Wi-Fi

Pentru o conexiune stabilă, routerul ar trebui poziționat central în locuință, la înălțime și departe de obstacole metalice.

De asemenea, ajută dacă puteți activa banda de 5 GHz, dacă este disponibilă, deoarece este mai puțin aglomerată și oferă viteze mai mari. De asemenea, selectarea automată a canalului Wi-Fi poate reduce interferențele.

Dacă problemele persistă, un aparat poate extinde acoperirea rețelei Wi-Fi.

În multe cazuri, simpla mutare a routerului sau a unor dispozitive din apropiere poate rezolva rapid problema internetului care se întrerupe.

Există și un truc simplu care te ajută să îmbunătățești semnalul la internet folosind doar o folie de aluminiu.

