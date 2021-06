„Nu mi s-a comunicat oficial, în scris, că emisiunea România 9 devine România 17. Am fost sunat joi de directorul interimar al TVR 1, Eduard Dârvariu. Mi-a spus sec: De pe 21 iunie eşti de la 17.00. Am întrebat: De ce? Mi s-a răspuns: Că aşa a vrut doamna! (n.r. Ramona Săseanu). L-am întrebat dacă a fost făcută o analiză de piaţă, care sunt argumentele, căci Romania 9, obiectiv vorbind, e lider de post, alături de jurnal în zilele în care e difuzată! Mi-a repetat că asta a fost voinţa doamnei şi dacă am nelămuriri să mă duc la dânsa!”, a afirmat Ionuț Cristache pentru G4Media.

În noua grilă, Ionuţ Cristache va fi pe post între orele 17.00 şi 18.00, de luni până joi. Ionuţ Cristache este plasat imediat după emisiunile despre minorităţi (Emisiunea în limba Maghiară luni şi marţi, Convieţuri – miercuri şi Akzente – joia), potrivit PaginadeMedia.

Ionuț Cristache: „Eu mă pregătesc de România 17.00, după aproape 5 ani de Romania 9”

„Eu mă pregătesc de România 17.00, după aproape 5 ani de Romania 9! Oare de ce se numea România 9? Înţeleg că plecăm din „Minorităţi”! Din rating 0.0! Şi de aici suntem liberi la speculaţii în lipsa unor explicaţii obiective şi argumentate!”, a declarat Cristache pentru G4Media.



Jurnalistul apreciază că măsura impusă de noua conducere a TVR demonstrează rea credință, dat fiind că el deține un contract cu niște clauze, clauze pe care, în cazul scăderii audienței, nu le-ar mai putea respecta. Cristache sugerează, totuși, că nu se dă bătut.

„Am un contract cu nişte clauze. Cel mai probabil nu o să le mai pot respecta din cauze de audienţă şi targeturi, dar mi-au plăcut tot timpul provocările! Tot înainte spre orizonturi galbene!”, a afirmat jurnalistul.

Libertatea a solicitat un punct de vedere Televiziunii Române, dar nu a primit un răspuns până la ora publicării articolului. Vom reveni și cu poziția conducerii TVR îndată ce va furnizată.

O emisiune „hărțuită politic”, potrivit realizatorului

În luna aprilie, înainte de demiterea conducerii TVR în frunte cu Doina Gradea, Ionuţ Cristache declara pe post că emisiunea lui este „hărţuită politic”, după ce deputatul Gigel Ştirbu a spus despre România 9 că este o „hazna”.

Ramona Săseanu, propunerea PNL pentru poziția de director general interimar al Societăţii Române de Televiziunea, a fost validată în funcţie, pe 12 mai, în plenul Parlamentului, cu 240 voturi pentru şi 135 împotrivă.



Doina Gradea și Georgică Severin au fost demiși pe 11 mai din fruntea TVR și respectiv, RRA, după ce Parlamentul a respins rapoartele de activitate ale TVR și Radioului Public pe anii 2017, 2018 și 2019.



