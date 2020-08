O bucureșteancă s-a rănit la cap într-un obiect ascuțit dintr-o mașină Uber. Instanța a decis că e vina ei și că tot ea trebuie să plătească 4.000 de euro!

Cine este responsabil de siguranța ta într-o cursă ridesharing? Nu șoferul care conducea o mașină neconformă, nici compania de ridesharing, care doar pune la dispoziție o aplicație, nu este transportator. Asta este decizia instanței.



“Sunt foarte supărată că eu am fost tăiată la cap și tot eu trebuie să plătesc avocaților unei companii americane 4.000 de euro. Instanța zice că e vina mea. E vina mea că am avut încredere, într-adevăr. Chiar dacă va trebui să dau și acești bani, mi se pare important că măcar s-a creat un precedent”, spune Andreea Georgescu.



Un statut chestionat de societate



Un precedent care lasă în urmă o întrebare: cine are responsabilitatea siguranței tale când folosești o aplicație de ridesharing?



Statutul acestor aplicații ridesharing este discutat peste tot în lume. În California, SUA, instanța a cerut companiilor Uber și Lyft să lămurească statutul șoferilor și să-i angajeze, ca aceștia să beneficieze de drepturi, cum ar fi asigurările de sănătate sau de șomaj.



“Nu putem angaja 50.000 de oameni peste noapte”, a replicat directorul executiv al Uber, Dara Khosrowshahi, într-o opinie scrisă pentru New York Times.



“Domnul șofer foarte drăguț”



În urmă cu trei ani, Andreea Georgescu se pregătea să-și schimbe viața cu totul. Urma să se mute timp de nouă luni în SUA, fiindcă obținuse o bursă de comedie, tânăra fiind stand-up comediant. Așa că avea biletul de avion pregătit, câteva bagaje și emoții cât casa.



Recomandări Explicația unui medic pentru decesul unor tineri care s-au infectat cu COVID-19, dar nu au și alte afecțiuni

“Eram superstresată, lăsam firma pe mâinile colegilor, mă despărțeam de tot ce însemna viața mea așa cum o știam eu, ca să încep o viață nouă”, își amintește Andreea.



Cu cinci zile înainte să plece, prietenii din București i-au organizat o petrecere-surpriză de rămas-bun. Cu florile primite de la ei în brațe și cu un alt coleg a decis, la finalul petrecerii, să se mute într-un alt club din centrul Capitalei. Așa că au chemat un Uber. Andreea era client VIP al aplicației.



“Domnul șofer foarte drăguț, s-a purtat cu noi foarte frumos, am râs cu el, i-am lăsat florile primite de la prieteni să i le dea soției. Ne-a lăsat în fața Cercului Militar. Prietenul meu a coborât primul, că era pe partea dreaptă, eu după el, că eram în spatele șoferului și a trebuit să aștept fiindcă treceau mașini. Când am coborât m-am lovit la cap”. A dus mâna la cap și a văzut că îi curge sânge.



Recomandări Săptămâna asta, România va depăși China ca număr total de cazuri COVID și, dacă rata mortalității se menține la fel, în septembrie riscăm să avem și mai mulți morți

Andreea Georgescu a avut mai multe copci și a trebuit să-și scoată firele în SUA, unde a plecat la o bursă după accident

“În interiorul mașinii era ceva ascuțit, bănuiala noastră a fost că era fie un cui, fie mânerul desfăcut care a acționat ca un cuțit”. Andreea Georgescu:

Copci scoase în State, pe banii ei



Într-un final, a ajuns la Spitalul de Urgență Floreasca, unde i s-au făcut analizele și i s-au pus câteva copci. A doua zi le-a scris celor de la Uber, spunându-le despre accident și că mașina respectivă trebuie verificată, ca să nu se întâmple același lucru altcuiva. Grija ei era însă plecarea, zborul transatlantic cu o rană serioasă la cap.



“Mi-a zvâcnit operația tot zborul și a supurat. Nu m-am mai spălat pe cap trei săptămâni că mi-au zis sub nicio formă să nu pun apă pe cap, că o să se infecteze. Eu în SUA eram singurul student străin. Și nespălat pe cap! Am avut și spectacol imediat după, la o săptămână după ce am ajuns, nu-mi scosesem firele. Nu mai aveam bandajul pe cap, dar trebuia să mă pieptăn într-un fel, că se vedea sânge închegat”, povestește Andreea.



Recomandări “Vânătorul de CV-uri false” dă lovitura. Trei politicieni cu o carieră inventată, unul făcând în același timp trei masterate, un doctorat și două facultăți!

Și-a scos copcile în State, pe banii ei, și a decis să le ceară celor de la Uber costurile tratamentului.

Cum s-a transformat din fan Uber un om care a căutat dreptatea



“Chiar primisem cu o lună înainte de la ei un mesaj de felicitare că aveam peste o mie de călătorii în doi ani de când deschiseseră în România și eram client VIP. Eu foloseam Uber peste tot în lume, inclusiv în țările unde funcționa underground”.



Din răspunsurile lor și din atitudinea asta că ei n-au nicio responsabilitate m-am supărat. Cum adică să nu aibă nicio responsabilitate? Mi s-a părut urât din partea lor. Când le dai bani, e OK, dar când ți se întâmplă ceva sau ai o problemă, se spală pe mâini.

Andreea Georgescu:

Andreea Georgescu este antreprenoare și stand-up comediant

A fost acuzată că a fost bătută de prieten și că vrea să stoarcă bani de la companie



Atunci a decis să îi dea în judecată. Au urmat trei ani de mărturii, documente, discuții cu avocații. “Primul lucru pe care m-au întrebat când m-au chemat martor a fost: este adevărat că ați consumat băuturi alcoolice? Da! E adevărat. Insinuau că eram beți morți. Băusem, dar nu eram beți. În plus, ce legătură are băutura alcoolică cu faptul că m-am tăiat în mașina ta? Una dintre ipoteze a fost că m-a bătut prietenul meu și apoi ne-am gândit cum să facem rost de bani. În plus, prietenul cu care eram nu era iubitul meu”.



Uber a adus ca martori lucrători din Lisabona și Olanda

Avocații au insinuat altădată că s-a tăiat în altă parte și apoi a chemat Uber. Sau că și-a luat biletele de avion după incident, ca să poată cere despăgubiri mai mari.



Mi-au spus și că aș putea să dau în judecată șoferul. Dar ce să fac eu cu șoferul, că eu pe șoferul ăla nu-l cunoașteam dacă nu luam Uber, nu era un om de pe stradă… Acum, în motivare, nu mai e nici vina șoferului, nici a Uber, e doar vina mea.

Andreea Georgescu:

Andreea Georgescu le-a cerut, la sfatul avocaților, daune de 25.000 de euro. În final, ea este bună de plată: 4.000 de euro pentru cheltuieli de judecată.

“Au adus martori pe o fată care lucra la Uber în Lisabona și un băiat din Olanda fiindcă el primise tichetul de la prietenul meu în care li se spunea că eu m-am rănit. Și întrebarea pentru el a fost: e adevărat? Da. Pentru asta l-au adus cu avionul din Olanda, ca să pună la cheltuieli de judecată. La fel și pentru fata din Lisabona care la acel moment era coordonatoarea băiatului care a primit tichetul. Aceeași întrebare și pentru ea”.



Andreea Georgescu, pe scena TEDx București

Cum au justificat judecătorii

În motivarea instanței, se specifică, pe de o parte, că nu poate fi despăgubită clienta, fiindcă nu ea a făcut comanda mașinii, ci prietenul ei, cu toate că și ea era client. În plus, Uber este o aplicație și nu are nici mașini, nici șoferi angajați.

“Pârâtele (n.r. – UBER) nu sunt proprietarele niciunei mașini și nu angajează niciun șofer pentru a oferi servicii de transport în numele societății, UBER nu exercită direcția, supravegherea și controlul asupra șoferilor în momentul când aceștia asigură transportul pasagerilor”, susține instanța.



Șoferii înscriși în aplicație acționează în mod independent, pot munci când vor și cât vor, neexistând încheiat un contract individual de muncă.

Motivarea instanței:

Andreea Georgescu va ataca decizia cu recurs.



Uber: “Toate cursele sunt acoperite prin intermediul asigurărilor deținute de parteneri”

Libertatea a cerut companiei Uber să dea mai multe detalii despre incident și să explice care este responsabilitatea companiei în ceea ce privește siguranța clientului.

“Pentru Uber, siguranța tuturor celor care folosesc platformele companiei este principala prioritate. Depunem eforturi pentru a-i informa pe pasageri cu privire la necesitatea de a respecta regulile de siguranță, precum purtarea centurii de siguranță pe parcursul cursei și multe altele, prin intermediul aplicației”, a răspuns compania.

Compania Uber este pe piața din România de cinci ani

“În plus, avem un departament dedicat sesizărilor și o echipă de suport pentru fiecare piață pe care activăm, pentru a ne asigura că atât pasagerii, cât și șoferii pot lua legătura cu noi și pot primi ajutor din partea experților noștri. Mai mult decât atât, toate cursele sunt acoperite prin intermediul asigurărilor deținute de parteneri”, este singura explicație dată de Uber.



Dacă ai un accident în taxi, acționează mai multe asigurări

Ca și în cazul procesului din SUA, și în România, problema se învârte în jurul statutului șoferului care face curse Uber. Cine îl protejează pe el și cine pe clientul din mașină?

În cazul firmelor de taximetrie, de pildă, lucrurile sunt reglementate. “Dacă aveți un accident într-un taxi, noi avem asigurare pentru terțe persoane la bordul mașinii. Eu, ca transportator autorizat, indiferent că sunt angajat sau PFA pentru transport de persoane, răspund de ceea ce se întâmplă pe parcursul cursei cu clientul”, a explicat pentru Libertatea Vasile Ștefănescu, de la Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România.

Sigur că asta vine cu niște costuri suplimentare ale firmei de taxiuri. “Pentru că sunt autorizat să transport persoane. Dacă dumneavoastră nu sunteți mulțumit de paguba luată de la transportator, vă puteți îndrepta împotriva noastră”, mai spune Vasile Ștefănescu



“Colegii noștri au avut procese cu oameni care au avut accidente și până la urmă s-au îndreptat împotriva noastră și a trebuit să-i despăgubim”.

Vasile Ștefănescu, Confederația Transportatorilor:

La nivel internațional, Uber are 3,9 milioane de șoferi în 63 de țări. În fiecare zi, sunt înregistrate în aplicație 14 milioane de călătorii.



Citeşte şi:

Cum arată Capela Sixtină a Olteniei. Monumentul uitat al familiei de boieri care a stăpânit toată regiunea Filiașiului

Britanicul care și-a făcut singur o cabană într-un sat uitat din Transilvania: “Vecinii mei sunt atât de buni! Îmi dau țuică, legume din grădină…”

Un arhitect acuză Cotroceniul pierdut: „S-au construit blocuri în zonă protejată, prin portițele deschise din lege”

PARTENERI - GSP.RO Un colos auto mută producția din Germania în România! Ce orașe concurează

PARTENERI - PLAYTECH Alin Oprea rupe tăcerea despre divorț. Ce i-a făcut soția timp de 25 de ani! E motivul pentru care nu vrea să îi lase numele

HOROSCOP Horoscop 24 august 2020. Scorpionii au posibile conflicte aprinse cu cineva din anturajul apropiat