Panțîr este unul dintre sistemele moderne și esențiale de apărare aeriană ale Rusiei

Sistemele rusești de apărare antiaeriană Panțîr-S1 (SA-22 Greyhound) au fost în centrul atenției în contextul războiului din Ucraina, fiind utilizate atât pentru protecția strategică a Moscovei, cât și dislocate în zone de conflict, unde au suferit pierderi semnificative.

„Panțîr este unul dintre sistemele moderne și esențiale de apărare aeriană ale Rusiei. Costul unui astfel de sistem variază între 15 și 20 de milioane de dolari. Aceste sisteme de rachete antiaeriene sunt cele mai eficiente împotriva dronelor ucrainene de lungă distanță”, se arată în comunicatul SBU, citat de Kyiv Independent.

Fără sistemele Panțîr, Rusia se expune la loviturile în adâncime ale ucrainenilor

Potrivit SBU, distrugerea sistematică a acestor sisteme are scopul strategic de a face Rusia vulnerabilă la lovituri pe distanțe lungi, în contextul războiului pe care Moscova continuă să-l ducă. Reducerea arsenalului de apărare aeriană permite Forțelor Armate ale Ucrainei să lovească în mod eficient „baze militare, depozite, aerodromuri și alte instalații ocupate” de pe teritoriul rus și din zonele ocupate.

Sisteme antiaeriane de peste 4 miliarde de dolari scoase din uz

SBU a afirmat pe 19 ianuarie că loviturile ucrainene pe distanțe lungi din 2025 au „distrus sau scos din uz” sisteme de apărare aeriană rusești în valoare estimată de aproximativ 4 miliarde de dolari.

Pe 12 februarie, armata ucraineană a lovit o stație radar rusească de lungă distanță 55Zh6U „Nebo-U”, evaluată la circa 100 de milioane de dolari, lângă Yevpatoria, în Crimeea ocupată, conform Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. În aceeași zi, Centrul 1 Separat al Forțelor pentru Sisteme fără Pilot (USF) a atacat un aerodrom din satul Hvardiiske, o substație electrică în Luhansk și un centru de date în Prymorsk, regiunea Zaporojie.

De asemenea, rachetele de croazieră ucrainene „Flamingo” au vizat un important arsenal rusesc din Kotluban, regiunea Volgograd, pe 12 februarie, lovind un depozit masiv de rachete, muniții și explozibili aparținând Direcției Principale de Rachete și Artilerie din Rusia (GRAU). Explozii puternice și detonări secundare au fost înregistrate la locație.

Tot pe 12 februarie, forțele ucrainene au atacat uzina Progress din Michurinsk, regiunea Tambov. Această unitate fabrică echipamente de înaltă tehnologie pentru aviație și sisteme de rachete, susținând eforturile militare ale Rusiei.

Ce este sitemul Panțîr și de ce este foarte important pentru Moscova

Sistemul antiaerian Panțîr-S1 este un complex hibrid de autoapărare conceput pentru a intercepta ținte la joasă și medie altitudine, combinând puterea a două tunuri automate de 30 mm (cu o cadență de 5.000 lovituri/minut) cu precizia a 12 rachete sol-aer capabile să lovească obiective pe o rază de 20 km.

Montat pe un șasiu mobil de camion 8×8, acest „scut” militar utilizează radare de detecție și senzori electro-optici avansați pentru a urmări simultan până la patru ținte, fiind capabil să reacționeze în mai puțin de cinci minute împotriva dronelor, rachetelor de croazieră sau munițiilor ghidate.

Câte dispozitive Panțîr avea Rusia la începutul războiului

Potrivit surselor OSINT (open-source intelligence) și The Military Balance, Rusia ar fi deținut la începutul invaziei Ucrainei aproximativ 110 – 120 de unități operaționale în cadrul Forțelor Aerospațiale (VKS) și al Forțelor Terestre.

Rusia produce în medie aproximativ 25-30 de sisteme pe an, deși ritmul a fost accelerat după începerea conflictului pentru a compensa pierderile masive de pe front.

Cât costă un sistem Panțîr

Prețul variază în funcție de configurație (șasiu pe roți sau șenile), între 13 și 15 milioane de dolari per unitate pregătită de luptă. Totuși, Rusia și Arabia Saudită au semnat un contract recent de aproximativ 2,3 miliarde de dolari pentru 39 de sisteme, centre de antrenament și mentenanță, ceea ce ridică costul la peste 50 de milioane de dolari per unitate.

Chiar dacă plecăm de la cel mai optimist scenariu financiar pentru Moscova — un cost de producție de bază de 15 milioane de dolari per unitate — pierderea a cel puțin 40 de sisteme Panțîr generează o „notă de plată” care depășește cu mult pragul celor 600 de milioane de dolari de inventar sec.

La această sumă se adaugă imediat valoarea celor 480 de rachete interceptoare (12 per vehicul) aflate pe rampele de lansare în momentul distrugerii, la un cost estimat de minim 100.000 de dolari per rachetă, plus pierderea irecuperabilă a peste 120 de specialiști de elită (operatori radar și tehnicieni), a căror instruire complexă durează ani și costă milioane în resurse de antrenament.

Din punct de vedere economic, paguba reală se apropie rapid de 1 miliard de dolari, însă lovitura cea mai grea nu e în bani, ci în „costul de oportunitate”: fiecare sistem transformat în resturi fumegânde în Ucraina lasă o gaură de protecție deasupra unei rafinării sau a unui nod feroviar strategic din Rusia, expunând infrastructură critică a cărei distrugere poate costa Moscova zeci de miliarde de dolari în venituri pierdute.

