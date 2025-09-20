Acuzați că promovează discursuri pro-ruse

Cei 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova sunt acuzaţi de Ucraina că promovează naraţiuni pro-ruse şi justifică agresiunea militară a Rusiei, a anunţat, sâmbătă, preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit unui comunicat de presă.

Pe listă figurează Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Totodată, în listă sunt și deputații BCS Constantin Starîș și Bogdan Țîrdea, ambii candidați din partea Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei pentru un nou mandat, conform newsmaker.md.

De asemenea, sancțiuni au fost aplicate și împotriva deputatului Vasile Bolea, afiliat grupării Şor, precum şi a lui Dmitri Konstantinov, preşedintele Adunării Populare a Găgăuziei.

Pe listă se află și başcana Găgăuziei, Evghenia Guţul, care a fost condamnată în dosarul privind finanţarea ilegală a partidului „Şor”, declarat între timp neconstituţional.

Alte nume incluse pe lista de sancţiuni sunt: fostul angajat al SIS, activistul Ion Mahu; deputatul APG Victor Petrov; liderul unei organizaţii de veterani, Iurie Ciofu, lidera partidului „Renaştere” – Natalia Parasca, precum şi analistul pro-rus din regiunea transnistreană Igor Şornikov.

Ce prevăd măsurile

Măsurile prevăd, între altele, blocarea activelor, restricţii comerciale şi financiare, dar şi interdicţii de intrare în Ucraina. Sancţiunile sunt valabile pentru o perioadă de 10 ani, iar în unele cazuri – pe termen nelimitat.

„Această decizie transmite un semnal important de sprijin poporului moldovean în drumul său către integrarea europeană”, arată Zelenski în comunicat.

Ucraina a impus sancțiuni și împotriva altor persoane

În afară de persoanele din Moldova care promovează discursuri pro-ruse, Ucraina a impus sancțiuni oficialilor autorităților de ocupație din Crimeea și unor propagandiști.

Președintele Volodimir Zelenski a semnat trei decrete pentru a pune în aplicare deciziile Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

„În special, sancțiunile au fost aplicate împotriva a șase propagandiști, printre care Oleksandr Rodzhers, care a negat public existența Ucrainei, a cerut modificarea granițelor teritoriale ale Ucrainei, a răspândit publicații anti-ucrainene și a justificat agresiunea armată a Rusiei împotriva Ucrainei; și personalitatea publică rusă Ekaterina Mizulina, o susținătoare vocală a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, sancțiunile vizează 66 de persoane fizice și 13 persoane juridice, printre care se numără funcționari ai autorităților de ocupație din Crimeea ocupată temporar, membri ai sistemului judiciar al Federației Ruse implicați în încălcări ale drepturilor omului în Crimeea, persoane asociate cu răspândirea propagandei ruse și organizații implicate în sprijinirea armatei ruse.

„Această listă include în mod specific pe Valentina Lavrik, așa-numitul ministru al educației, științei și tineretului din Crimeea ocupată temporar, care implementează standardele educaționale rusești și militarizează procesul de învățare, precum și pe judecătorii Vasilii Zlotnikov și Denis Izotenko, care au pronunțat verdicte represive împotriva locuitorilor din Crimeea”, potrivit sursei citate.

Cine dă în judecată Guvernul pentru amânarea alegerilor la Primăria Capitalei va câştiga, spune Kelemen Hunor
Știri România 20 sept.
Cine dă în judecată Guvernul pentru amânarea alegerilor la Primăria Capitalei va câştiga, spune Kelemen Hunor
ANAF trebuie reformată, spune un consilier al lui Bolojan, după ce șeful ANAF a recunoscut că Fiscul preferă să controleze firmele mici
Știri România 20 sept.
ANAF trebuie reformată, spune un consilier al lui Bolojan, după ce șeful ANAF a recunoscut că Fiscul preferă să controleze firmele mici
Cine este Cristina Bleandură de la Vocea României. A avut un moment impresionant și a îmbinat opera cu rock-ul
Stiri Mondene 20 sept.
Cine este Cristina Bleandură de la Vocea României. A avut un moment impresionant și a îmbinat opera cu rock-ul
Cum a apărut Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, președinte la Dinamo, pe scena de la Vocea României 2025. „Eu te știu de pe TikTok!"
Stiri Mondene 20 sept.
Cum a apărut Eva, fiica lui Andrei Nicolescu, președinte la Dinamo, pe scena de la Vocea României 2025. „Eu te știu de pe TikTok!"
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax.ro
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut semn cu mâna", scriu procurorii în rechizitoriu
Analiză
Politică 20 sept.
Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut semn cu mâna", scriu procurorii în rechizitoriu
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică"
Politică 20 sept.
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică"
