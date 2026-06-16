Informația privind atacul a fost confirmată atât de autoritățile de la Kiev, inclusiv de președintele Volodimir Zelenski, cât și de oficialii ruși, deși primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a încercat să minimalizeze amploarea pagubelor.

Potrivit datelor oferite de Centrul ucrainean pentru Combaterea Dezinformării (CPD) și confirmate ulterior prin imagini satelitare și geolocalizări de pe rețelele sociale, flăcările au izbucnit la instalația ELOU-AVT-6. Aceasta este considerată „inima” rafinăriei, fiind responsabilă pentru distilarea primară a țițeiului.

Analiștii militari ucraineni și internaționali subliniază că scoaterea din funcțiune a acestei componente poate duce la oprirea totală sau la o reducere critică a capacității de producție a uzinei care aparține gigantului Gazprom Neft.

„Moscova este sub atac, rafinăria din capitală arde. Deși Vladimir Putin a masat aproape toate sistemele cheie de apărare aeriană și antirachetă în jurul Moscovei, acest lucru nu îi salvează pe ruși”, a declarat Andrii Kovalenko, șeful CPD de la Kiev.

Analiștii de la publicația Defense Express au declarat că Rafinăria de petrol din Moscova, situată la doar 15 km de Kremlin, era protejată de numeroase sisteme SAM Pantsir și rețele anti-drone, dar acest lucru nu a salvat-o.

„Rafinăria de petrol din Moscova este situată în spatele Șoselei de Centură a Moscovei, iar pentru ca dronele să ajungă la ea, au trebuit să depășească trei inele de apărare aeriană, care sunt în mare parte rachete antiaeriene Pantsir montate pe un analog modern al Flakturm”, subliniază experții. În același timp, au reamintit și de un alt, al patrulea, „inel gigantic de apărare aeriană” pe care rușii îl formează în prezent în jurul Moscovei.

„Prin urmare, dacă le luăm în considerare împreună, dronele ucrainene au trebuit să depășească până la patru inele de apărare aeriană pentru a pătrunde la Moscova și a ajunge la această rafinărie, fără a lua în considerare alte sisteme de apărare aeriană care se aflau în drum de la granița cu Ucraina”, subliniază analiștii.

Rafinăria din Kapotnia nu este un obiectiv civil oarecare, ci un pilon strategic pentru regiunea centrală a Federației Ruse. Unitatea procesează anual între 11 și 12 milioane de tone de petrol și deține o cotă de piață uriașă în aprovizionarea capitalei ruse. Asigură aproximativ 40% din necesarul de benzină al Moscovei și al regiunii limitrofe și acoperă aproape 50% din consumul de motorină al zonei metropolitane.

Este un nod logistic crucial pentru furnizarea de combustibil de aviație către aeroporturile majore din nodul aerian moscovit.

Kovalenko a adăugat că în Moscova existau deja restricții punctuale la benzinării în urma atacurilor anterioare asupra depozitelor de carburant, iar acest incident riscă să adâncească deficitul de combustibil.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit public structurilor de securitate (SBU, GUR și Forțele pentru Operațiuni Speciale) pentru succesul misiunii realizate la o distanță de peste 500 de kilometri de graniță.

„Capacitatea de atac pe distanțe lungi a Ucrainei a fost simțită de această dată chiar în regiunea Moscovei. Rusia trebuie forțată să pună capăt războiului, iar armele noastre cu rază lungă de acțiune reprezintă o componentă esențială a acestei constrângeri”, a transmis Zelenski.

La rândul său, comandantul Forțelor de Sisteme de Drone, Robert Brovdi (cunoscut publicului sub pseudonimul „Madiar”), a descris acțiunea ca pe o „pedeapsă pragmatică, fără emoții”, făcând referire la atacurile rusești care au vizat recent patrimoniul religios și cultural din Kiev. „Banda rulantă a represaliilor funcționează”, a punctat oficialul militar.

De cealaltă parte, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a adoptat o retorică mult mai reținută. Într-o declarație succintă, acesta a recunoscut incidentul, menționând doar că s-au înregistrat „daune la un obiect de pe teritoriul rafinăriei” ca urmare a prăbușirii unui aparat de zbor fără pilot, fără a folosi cuvântul „incendiu masiv” sau a detalia starea instalațiilor tehnologice.

Aceasta nu este prima dată când rafinăria din Kapotnia devine o țintă. Un incident similar a avut loc pe 1 septembrie 2024, când o altă instalație principală (Euro+) a fost avariată temporar în urma unui atac cu drone, necesitând atunci oprirea parțială a fluxului tehnologic timp de câteva săptămâni.

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