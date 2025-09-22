Atacul a avut loc pe 21 septembrie și a fost executat de unitatea specială „Primary” a Forțelor Aeriene, potrivit comunicatului oficial.

„Este prima lovitură din istorie asupra unui Be-12”, a subliniat HUR.

Be-12 Chayka, o aeronavă amfibie antisubmarin proiectată în perioada sovietică, este dotată cu echipamente performante pentru detectarea și neutralizarea submarinelor. În paralel, HUR a raportat că a vizat și un elicopter rusesc Mi-8.

Cu o zi înainte, pe 21 septembrie, aceeași agenție anunțase distrugerea a trei elicoptere Mi-8 și a unei stații radar în Crimeea.

Peninsula, anexată ilegal de Rusia în 2014, a devenit una dintre principalele ținte ale atacurilor ucrainene împotriva infrastructurii militare după declanșarea invaziei pe scară largă în 2022.

Tot pe 21 septembrie, drone ucrainene au lovit stațiunea Foros din Crimeea, provocând pagube și victime, conform surselor ruse.

Ținta ar fi fost Sanatoriul Foros, un complex de lux aflat în apropierea a patru dace rusești – reședințe de vacanță rezervate elitei politice de la Moscova.

