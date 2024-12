Agenţiile de presă de stat ruse au raportat atacul cu dronă asupra unui complex rezidenţial din Kazan, un oraş situat la aproximativ 800 km est de Moscova. Din cele opt atacuri ale dronelor, şase s-au înregistrat asupra unor structuri rezidenţiale.

🚨A multi storey building in Kazan, located about 800 km east of Moscow, was hit by 2 large drone, causing a massive fire.



Drones are the new potential threat to the society. pic.twitter.com/ZcuFhXEHvC