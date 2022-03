Potrivit serviciilor de informații ucrainene, generalul Gerasimov a fost ucis de forțele ucrainene în apropiera orașului asediat Harkov din estul țării.

Ministerul rus al Apărării nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii, iar Reuters nu a putut verifica independent relatările părții ucrainene.

#Russian general was liquidated near #Kharkiv



Major General Vitaly Gerasimov, who took part in the second #Chechen war, the war in #Syria and the annexation of #Crimea, was killed in battles near Kharkiv. pic.twitter.com/FzH7O1HVWf