Ucraina: O generație decimată de război

Invazia rusă și exodul populației au accelerat o prăbușire demografică severă în Ucraina.

Raportul ONU prezintă o traiectorie sumbră pentru tinerii ucraineni. În anul 2000, țara avea 7,349 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, care reprezentau 14,8% din populația țării.

În 2025, la trei ani de la invazia Rusiei, Ucraina mai are doar 4,181 milioane de tineri, reprezentând doar 9%.

Pentru 2050, estimarea este sumbră: populația tânără din Ucraina ar putea ajunge la doar 2,31 milioane (doar 6,6% din totalul locuitorilor).

La nivel global, ONU subliniază impactul devastator al conflictelor (în țări precum Ucraina, Afganistan, Sudan, etc.) asupra tinerilor, care sunt uciși, mutilați, abuzați sau strămutați forțat.

Bărbații tineri sunt afectați în mod disproporționat, reprezentând 89% dintre victimele violenței colective la nivelul anului 2021. De asemenea, în țări precum Haiti și Filipine, o cauză majoră a mortalității în rândul tinerilor vulnerabili o reprezintă violența și utilizarea excesivă a forței de către autorități.

România: Declin constant al generațiilor tinere

Deși nu se află într-un context de război, România urmează o pantă demografică descendentă. (Notă: Datele din raport indică o scădere constantă a numerelor absolute, chiar dacă proporțiile procentuale fluctuează în funcție de populația totală rămasă în țară).

Anul 2020: 3,4 milioane de tineri (15,6% din totalul populației).

Anul 2025: Numărul absolut a scăzut la 2,1 milioane de tineri (reprezentând 20,3% din totalul populației estimate pentru acel an).

Estimare pentru 2050: ONU preconizează o scădere la doar 1,59 milioane de tineri (11,6% din populație) – practic, o înjumătățire față de cifrele din ultimii ani.

Recomandările ONU pentru guverne

Având în vedere că la nivel mondial există peste 1,3 miliarde de tineri, ONU avertizează că structura și distribuția acestora se vor modifica radical, modelând felul în care viitoarele generații vor munci și vor trăi.

Pentru a preveni dezechilibrele, ONU recomandă autorităților:

Să implementeze politici proactive în domeniul educației, sănătății, ocupării forței de muncă și protecției sociale. Să utilizeze previziunile demografice pentru a anticipa nevoile emergente ale societății și pentru a concepe intervenții țintite. Să integreze tinerii în strategii naționale de dezvoltare, transformându-i în vectori activi ai progresului economic și social, pentru a asigura un viitor echitabil și durabil.

