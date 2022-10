„Minciunile rusești despre faptul că Ucraina intenționează să folosească o „bombă murdară” sunt pe cât de absurde, pe atât de periculoase. În primul rând, Ucraina este un membru ferm al TNP (tratatul de neproliferare nucleară): nu avem nicio „bombă murdară” și nici nu intenționăm să achiziționăm una. În al doilea rând, rușii îi acuză adesea pe alții de ceea ce plănuiesc ei înșiși”, a scris duminică Kuleba pe Twitter.

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves.