Într-o conferință de presă ținută joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tihîi, a declarat că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul polonez este „un fapt empiric”.

Oficialul ucrainean a denunțat „o escaladare complet deliberată din partea Rusiei” și a îndemnat Guvernul slovac, condus de prorusul Robert Fico, „să nu îndepărteze responsabilitatea Moscovei cu îndoieli nepotrivite, ci să recunoască realitatea așa cum este”.

Heorhii Tihîi a reacționat astfel în urma unor declarații controversate făcute de oficiali de rang înalt de la Bratislava. Ministrul slovac de externe Juraj Blanár a susținut că „dronele care au intrat pe teritoriul polonez nu erau destinate să atace Polonia, ci să ajungă pe teritoriul ucrainean”. Alți oficiali slovaci de rang înalt, inclusiv prim-ministrul Fico, au evitat să dea vina pe Rusia și au cerut o anchetă în acest caz.

Ministerul de Externe de la Bratislava a respins vineri criticile Kievului și a apreciat că declarația lui Tihîi reflectă „retorica opoziției slovace și a presei opoziției”. MAE de la Bratislava afirmă că „Guvernul slovac nu absolvă Federația Rusă de responsabilitate”, dar insistă pentru „o evaluare responsabilă a acestui incident”.

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a susținut joi că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei „erori”. Premierul polonez Donald Tusk şi mai mulţi alţi oficiali de la Varşovia au subliniat vineri că nu a fost o „nicio eroare” din partea Moscovei, ci „un atac deliberat”.

Ajutată de aliați din NATO, Polonia a doborât în noaptea de marți spre miercuri 19 drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării. Aliații au denunțat o provocare, iar unii dintre ei, printre care Cehia, Franța, România și Suedia, i-au convocat pe ambasadorii ruși, în semn de protest. De cealaltă parte, Rusia a negat inițial atacul, dar, dată de gol de aliatul său Belarus, a susținut că nu are niciun plan ofensiv împotriva Poloniei.

