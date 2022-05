Voluntarii au ajutat armata ucraineană să adune 60 de cadavre în regiunea Harkov, din nord-estul țării, de unde forțele ruse s-au retras în ultimele săptămâni, stivuindu-le în vagonul unui tren frigorific.

„Strângem toate documentele, toate cărțile de credit. Tot ce ne-ar putea ajuta să identificăm cadavrul”, inclusiv tatuaje și ADN, a afirmat Ivannikov.

„În viitor, acest lucru ne va spune ce soldat și ce brigadă au fost în această regiune, pentru schimburi ulterioare”, a spus el.

Cadavrele vor fi duse cu trenul spre Kiev, unde se află echipa care negociază schimburile, a precizat Anton Ivannikov.

Efortul de recuperare a trupurilor a fost posibil datorită faptului că Ucraina a respins trupele ruse care atacau orașele din regiunea Harkov – și în mare parte le-a împins în afara razei de acțiune a artileriei armatei ruse asupra orașului Harkov, al doilea ca mărime din țară.

În cadrul unor eforturi recente de recuperare a cadavrelor depuse în satul Mala Rohan, situat la est de orașul Harkov, Reuters a văzut mai mulți voluntari care foloseau frânghii pentru a scoate trupurile a doi soldați ruși dintr-o fântână aflată între casele grav avariate de bombardamente.

Cel puțin unul dintre cei doi avea mâinile legate – un semn că ar fi putut fi pedepsiți ca dezertori, potrivit lui Ivannikov. Reuters precizează că nu a putut verifica circumstanțele în care au avut loc aceste decese.

Doi voluntari au înfășurat apoi cadavrele într-o prelată albă de plastic și le-au urcat într-o ambulanță care aștepta.

Voluntarii au dezgropat un alt cadavru dintr-un mormânt puțin adânc, marcat cu un semn improvizat din carton pe care scria „Ocupant rus îngropat aici” și care menționa numele soldatului și data înmormântării.

Un al patrulea cadavru – unul dintre cele 12 găsite în satul Mala Rohan pe parcursul a trei zile – a fost scos din subsolul casei unei femei. A fost lăsat în urmă când „colegii săi militari s-au retras”, a spus Ivannikov. „Cel mai probabil, s-a împușcat singur”, consideră acesta.

Reuters notează că ministerul rus al Apărării nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la acuzația că soldații ruși ar fi fost împușcați pentru dezertare sau dacă ar lua în considerare să accepte cadavrele în schimbul unor prizonieri ucraineni de război.

În urmă cu două săptămâni, televiziunea Al Jazeera a documentat modul în care ucrainenii stivuiesc cadavrele rușilor, unul lângă altul, în vagoane frigorifice. Persoanele care lucrează cu trupurile neînsuflețite trebuie să poarte costume speciale, din cauza descompunerii cadavrelor. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

While russia parades on Red Square, thousands of its dead soldiers are stacked in bags in refrigerator trains ??, @AJEnglish reports. russians refuse to take them, so #Ukraine might even have to bury them at our own cost. #RussianWarCrimes #Kyiv pic.twitter.com/rbVrZuI8de