„Ca urmare a operațiunilor militare ale unităților noastre de rachete și de artilerie, inamicul a evacuat în grabă garnizoana cu două bărci cu motor, în timpul nopții, și a părăsit insula”, a transmis ministerul.

Atacul a fost lansat coordonat, de la sol, dar și din aer, iar ucrainenii au vorbit despre „trei ingrediente ale operațiunii de succes: aptitudinile armatei ucrainenele arme moderne și echipamentul primit de la partenerii noștri internaționali.. Insula Șerpilor este liberă de ocupație”.

