„Ucraina își pregătește răspunsurile. Arme de producție proprie”, a reacționat luni ministrul ucrainean al apărării, Rustem Umerov, după atacul aerian masiv efectuat de Rusia.

Sâmbătă, 24 august, de Ziua Independenței Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a anunțat lansarea cu succes a unei noi arme, racheta-dronă Palianița.

„Astăzi a avut loc prima și de succes utilizare în luptă a noii noastre arme, o clasă complet nouă, racheta-dronă ucraineană Palianiția. Inamicul a fost lovit”, a declarat șeful statului ucrainean.

„Aceasta este noua noastră metodă de a riposta împotriva agresorului. Mulțumesc tuturor dezvoltatorilor, producătorilor și soldaților noștri”, a adăugat el.

Potrivit presei de la Kiev, pe 24 august, la primele ore ale dimineții, armata ucraineană a tras „cu succes” asupra unui depozit de muniție situat în apropierea localității Ostrogojsk din regiunea rusă Voronej.

Today, a completely new weapon was used for the first time – the Ukrainian drone missile „Palyanitsa”, – Zelensky.



Possibly, the ammo depot in Voronezh Oblast was attacked using this system last night. https://t.co/GFMPf2QdgU pic.twitter.com/fCtPD9KueS