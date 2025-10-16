Operatorul rețelei naționale, Ukrenergo, a anunțat joi pe Telegram că au fost impuse întreruperi de urgență în toate regiunile țării.

„Din cauza situației dificile în care se află sistemul energetic, întreruperi de curent de urgență au fost puse în aplicare în toate regiunile Ucrainei”, a declarat Ukrenergo.

Miercuri, compania raportase deja că aproape întreaga Ucraină, cu excepția regiunii Donețk, unde se desfășoară lupte intense, a fost afectată de întreruperi de curent din cauza avariilor produse de loviturile ruse asupra rețelelor electrice.

Marți seară, opt dintre cele 24 de regiuni ale Ucrainei au fost afectate de pene de curent. Printre acestea se numără Lviv, Odesa, Kiev și regiunea din jurul capitalei, conform operatorului privat DTEK.

Situația se agravează pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice și feroviare ucrainene, în contextul apropierii iernii. Există temeri că aceste acțiuni ar putea lăsa milioane de oameni fără electricitate.

Întreruperi de curent au fost raportate și săptămâna trecută, inclusiv în Kiev, unde locuitorii au rămas fără energie electrică timp de mai multe ore.

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că urmărește să „semene haos” în rândul populației prin aceste atacuri, care au afectat și sectorul gazelor naturale.

În același timp, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor și conductelor de hidrocarburi din Rusia, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la combustibil în această țară încă din vară. Aceste schimburi de atacuri subliniază tensiunile continue dintre cele două state, pe fondul conflictului prelungit.

