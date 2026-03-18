În comunicatul publicat pe site-ul președinției ucrainene se precizează că Regatul Unit va continua să sprijine Kievul în domeniul apărării antiaeriene, prin rolul său de lider în Grupul de contact pentru apărarea Ucrainei, precum și prin contribuțiile financiare anterioare din cadrul inițiativei PURL.

Banii, pentru întărirea rezistenței Ucrainei

Potrivit comunicatului, această inițiativă este esențială pentru întărirea rezistenței Ucrainei, în special a apărării sale antiaeriene, în contextul atacurilor continue ale Rusiei asupra infrastructurii critice și civile.

Documentul subliniază, de asemenea, importanța valorificării experienței militare ucrainene.

„Ne exprimăm disponibilitatea reciprocă de a aprofunda cooperarea multilaterală în cadrul Forțelor Expediționare Comune, care acționează sub conducerea generală a Regatului Unit, în vederea aplicării eficiente în practică a parteneriatului consolidat dintre Ucraina și aceste forțe, recunoscând experiența practică de neegalat a Ucrainei în războiul modern”, se arată în text.

Se menționează că, pe baza acordurilor dintre Ucraina și Marea Britanie privind schimbul de tehnologii pe câmpul de luptă din iunie 2025, cooperarea va continua în cadrul programului Lyra, în producția de drone interceptoare Octopus și în dezvoltarea tehnologiilor de apărare.

„Proiecte precum «Nightfall» vor asigura ca nevoile și cerințele de pe frontul din Ucraina să modeleze direct inovațiile britanice și să dezvolte expertiza Regatului Unit, permițând industriei britanice de apărare, de clasă mondială, să continue să sprijine și să îmbunătățească capacitățile Ucrainei”, se mai arată în document.

Se precizează că Regatul Unit va continua să sprijine instruirea personalului militar ucrainean în cadrul operațiunii Interflex.

Opt domenii de cooperare

Comunicatul menționează că parteneriatul strategic dintre Ucraina și Regatul Unit acoperă opt domenii: securitate, comerț, transport, energie, justiție, știință, cultură și politică externă.

Cele două părți au purtat discuții pe fiecare dintre aceste domenii pentru a analiza oportunitățile de cooperare și pentru a stabili prioritățile strategice pentru anul următor.

Volodimir Zelenski se află astăzi într-o vizită în Marea Britanie, unde s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea și cu premierul Keir Starmer.

