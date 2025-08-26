Două sate au fost ocupate

„Da, au intrat” în acest teritoriu, unde „confruntări armate continuă în prezent”, declară pentru AFP un purtător al forţelor ucrainene în această zonă, Viktor Tregubov.

Kievul dezminţea până acum orice pătrundere a unor trupe ruseşti în regiunea Dnipropetrovsk.

Forțele rusești au ocupat satele Zaporizke și Novoheorhiivka din regiunea Dnipropetrovsk, a raportat grupul de monitorizare DeepState pe 26 august.

Aceasta este prima dată când se raportează că Rusia preia controlul asupra așezărilor din regiunea central-estică pe care forțele Moscovei au încercat să o ocupe în ultimele luni.

Cele două mici așezări se află în apropierea granițelor administrative dintre regiunile Dnipropetrovsk , Donețk și Zaporijia. Ministerul Apărării din Rusia a susținut că a capturat satele începând cu 25 august.

Ce susține Grupul Dnipro

Armata rusă – care ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, în est şi sud – şi-a accelerat înaintarea pe teren în ultimele luni, împotriva unor unităţi ucainene mai puţin numeroase şi mai prost echipate.

Grupul Dnipro al armatei ucrainene, însărcinat cu această zonă – dă asigurări marţi că a „oprit înaintarea invadatorului rus” la puţin timp după ce acesta a intrat în regiunea Dnipropetrovsk dinspre regiunea Doneţk, situată mai la est.

Militari ucraineni continuă să „controleze satul Zaporizke”, a cărui cucerire a fost revendicată de către Rusia luni, dă asigurări grupul.

El anunţă „operaţiuni active de luptă în apropierea satului Novogheorghiivka”, pe care ruşii au anunat că l-au cucerit la 20 august.

Site-ul online de cartografie militară DeepState, apropiat armatei ucrainene, foarte urmărit, anunţă marţi ocuparea celor două localităţi.

Înaintarea continuă

Înaintarea rusă continuă în contextul în care preşedintele american Donald Trump, care vrea să pună capăt acestui război cât mai rapid posibil, a anunţat că pregăteşte o întâlnire între omologii săi rus Vladimir Putin şi ucrainean Volodimir Zelenski.

Însă Moscova a exclus orice întâlnire între cei doi.

Kremlinul cere ca Ucraina să se retragă din anumite teritori pe care le controlează – în mod parţial – în continuare, şi anume din regiunea Doneşk – ca o condiţie prealabilă unei încetări a ostilităţilor. Kievul respinge această idee.

Regiunea Dnipropetrovsk nu face parte dintre cele cinci regiuni ucrainene a căror anexare a fost revendicată de către Moscova, şi anume Doneşk, Lugansk, Herson, Zaporojie şi Crimeea.

Cel mai mare avans teritorial din noiembrie încoace

Armata rusă a accelerat avansul în Ucraina pentru a patra lună consecutivă, înregistrând în iulie cele mai mari progrese din noiembrie, potrivit analizei AFP a datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW).

Într-o lună, forțele Moscovei au cucerit 713 km2 de teritoriu ucrainean, față de 79 km2 recuperați de Kiev, ceea ce reprezintă un avans net de 634 km2.

Această ultimă cifră depășește cei 588 km2 câștigați în iunie, 507 km2 în mai, 379 km2 în aprilie și 240 km2 în martie, după o încetinire în timpul iernii. Aceste avansuri includ teritoriile controlate total sau parțial de Rusia, precum și cele pe care le revendică.

Regiunea Donețk, principalul teatru al confruntărilor

În afară de primele luni ale războiului din 2022, când linia frontului era mult mai mobilă decât în prezent, doar luna noiembrie 2024 (725 km2) a cunoscut avansuri rusești mai ample decât cele din luna precedentă.

Aproape trei sferturi din avansul rus din iulie se concentrează în regiunea Donețk (est), principalul teatru al confruntărilor dintre ruși și ucraineni de doi ani.









