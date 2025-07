Strâng apă de ploaie și au renunțat la folosirea toaletei

Locuitorii din Donețk și din așa-numita Republică Populară Donețk (RPD), aflată sub ocupație rusă, trăiesc de ani buni fără acces constant la apă potabilă, arată o investigație Meduza. Situația s-a degradat dramatic în iulie 2025, când raționalizarea apei a fost extinsă la trei zile, iar în unele orașe, precum Enakieve, robinetul curge doar o dată la patru zile. În satele din jur, alimentarea aproape a dispărut complet.

🚱 Water in occupied Donetsk (so-called “DNR”) will now be supplied once every 3 days.



This was announced as a “positive update” by occupation leader Pushilin during an emergency meeting.



No solutions — just new schedules.

Occupation brings collapse, not governance.#Donetsk… pic.twitter.com/lLWya5YVkQ — The National Resistance Center of Ukraine (@ResistanceMove3) July 20, 2025

Într-o scrisoare deschisă către Vladimir Putin, semnată „de locuitorii din Donețk și RPD”, aceștia cer ca președintele rus să preia controlul direct al crizei. Scrisoarea descrie situația drept „o catastrofă umanitară și ecologică”.

Nu a mai rămas niciun fel de speranță

Penuria de apă din estul Ucrainei ocupate are rădăcini vechi, începând cu anexarea Crimeei de Rusia în 2014, când Ucraina a blocat Canalul Crimeei de Nord, sursa principală de apă pentru peninsulă. În Donbas, lipsa apei s-a accentuat după ce Canalul Siverskyi Doneț–Donbas a rămas sub control ucrainean în 2022.

Recomandări Primul caz de malarie autohtonă confirmat în România. Pacientul s-a prezentat la spital pentru simptome care nu sunt specifice bolii. „Trebuie să crească un pic atenția medicilor”

Rezervorul de apă Khanzhonkiv din teritoriul ocupat temporar al regiunii Donețk a secat complet. Foto: Știri11111 / X

Pentru a compensa, Rusia a construit conducta Don–Donbas, care aduce apă din râul Don. Dar chiar și autoritățile recunosc că nu e suficient.

„Conducta pe care au lansat-o din Don este practic ca și cum ai turna o linguriță de apă într-un cazan cu borș. Nu va salva nimic”, a declarat în mai 2023 un fost director executiv al companiei de apă Voda Donbassa pentru Radio Liberty.

Datele oficiale arată că noua conductă acoperă doar 45% din necesarul de apă al regiunii.

Donețk, orașul trandafirilor, a devenit o ruină

Fostul parlamentar ucrainean Oleg Țariov, un susținător vocal al separatiștilor din Donbas, a postat pe Telegram că unii locuitori au început să folosească pungi de plastic în toalete, pentru a economisi apa folosită la trasul apei.

„Donețk, odinioară un oraș model, a devenit de nerecunoscut”, a scris el. „Această tragedie durează de un deceniu.”

Khanzhenkivs'ke Reservoir near Donetsk has completely dried up.



Another scar on Ukrainian land. This is what russian “liberation” looks like - destruction, mismanagement, and rot.



Occupation doesnt bring life. It drains it. pic.twitter.com/GDJ4sxkngR — Tetїana 🇺🇦 (@TPSpindel) July 22, 2025

Recomandări România e „Tigrul Mării Negre” și amenință viitorul investițiilor în Polonia, într-un reportaj la televiziunea publică poloneză | VIDEO

Apa, atunci când vine, curge murdară, portocalie, iar presiunea e atât de slabă, încât nu ajunge mai sus de etajul doi. În blocurile fără lift, bătrânii, mamele și persoanele cu dizabilități sunt nevoite să urce găleți grele pe scări.

The most advanced water supply technologies have been implemented in #Donetsk, temporarily occupied by the #russiaIsAGenocidalNaziState



Get jealous, folks! pic.twitter.com/SMbs23G5KC — In Lockheed Martin I trust 🇺🇦 ✚ (@Lorelei_0502) July 23, 2025

Și prețul e o problemă. Litrul de apă potabilă cumpărată din magazine costă 5 ruble, de două ori mai mult decât în orașe apropiate precum Mariupol sau Rostov.

Industria se prăbușește: „Moartea vine și la ferme”

Pe lângă populația civilă, și industria este în colaps. La centrala termică Zuevskaya, care alimentează o treime din regiune, nivelul apei din bazinul de răcire a ajuns la un nivel critic. Există riscul ca și centrala să se oprească, afectând sute de întreprinderi.

La Rozovka, într-o fermă avicolă, mii de păsări au murit după ce alimentarea cu apă a fost redusă cu două treimi.

Life is so good living under the Russian regime.

A few who did support the invaders in Donetsk must be having second thoughts now.



Their relatives forced to fight against their homeland, and now, in some areas, water is restricted to 4 hours in every 2 or 3 days! pic.twitter.com/SF2LaU8mC2 — Tim White (@TWMCLtd) July 19, 2025

Recomandări Comunismul românesc intră în programa școlară: „Studiul regimului comunist este o cale necesară care îi conferă tânărului posibilitatea de a privi spre viitor”

În ciuda crizei, autoritățile continuă să construiască blocuri noi, să pornească fântâni arteziene și să organizeze spectacole publice cu apă.

Critici din interiorul Rusiei: „E haos total”

Bloggeri proinvazie au început să critice public autoritățile din regiune. Yury Kotenok, administratorul canalului Telegram „Voenkor Kotenok”, a descris situația din Donețk ca „haos total” și „sălbăticie de neimaginat”.

„Acești oameni au așteptat opt ani să fie parte din Rusia și au îndurat bombardamente ucrainene. Acum trăiesc mai rău decât înainte de război”, a scris Kotenok.

Life in #Donetsk after #ruZZia showed up.



When it rains, people scramble to catch even a drop — because the ruZZian bastards blew up the water pipeline from the Siverskyi Donets. pic.twitter.com/4umUxR3XjI — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) July 18, 2025

Propagandista rusă Anastasiya Kashevarova a fost și mai dură: „Firmele de apă nu repară țevi, nu livrează apă. Doar cresc tarifele la ceva ce nu există. Iar dacă vine, e plină de rugină.”

Ea cere formarea unui „comandament pentru apă” în Donbas și implicarea guvernului federal.

Putin, chemat să declare stare de urgență

Scrisoarea către Putin include o listă de cerințe: intervenția sa personală, anchete pentru corupție, declararea stării de urgență, reparații urgente la infrastructura de apă, o a doua conductă de alimentare, prețuri mai mici și reguli clare pentru transparență.

În mod ironic, liderul RPD, Denis Pușilin, a spus deschis că problema apei va fi rezolvată complet doar dacă armata rusă cucerește orașul Sloviansk, aflat sub control ucrainean și care găzduiește infrastructura-cheie a canalului Siverskyi Doneț–Donbas.

„Nu e doar absurd. E insultător”, spun oamenii din Donețk în scrisoarea către Putin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE