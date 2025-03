Efectul tăierilor de fonduri și ajutor pentru Ucraina

„Președintele a fost clar că se concentrează pe pace. Avem nevoie ca și partenerii noștri să fie dedicați acestui obiectiv”, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru AFP. Oficialul a adăugat că ajutorul este revizuit pentru a se asigura că contribuie la o soluție.

Ordinul afectează peste 1 miliard de dolari în arme și muniție, inclusiv echipamente deja în curs de livrare. De asemenea, îngheață sute de milioane de dolari în ajutor pe care Kievul l-ar fi putut folosi pentru achiziționarea de echipament militar nou de la companiile de apărare americane.

Franz-Stefan Gady, membru asociat al think tank-ului International Institute for Strategic Studies, a declarat că supraviețuirea Ucrainei depinde de cantitatea de muniție pe care o are stocată.

„Pe linia frontului, ucrainenii se bazează din ce în ce mai mult pe mine și drone de atac indigene pentru a compensa lipsa lor de forță de muncă, artileria jucând, de asemenea, un rol semnificativ în această abordare”, a declarat el pentru publicația The Times.

Ce riscă să piardă Ucraina

„Ucraina se bazează pe sprijinul SUA în multe domenii. Fără acesta, Ucraina va trebui probabil să se retragă în unele locuri mai repede decât înainte. Dar nu cred că va fi catastrofal sau că totul se va prăbuși pe front”, a declarat Ivan Stupak, expert militar și fost ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Stupak a explicat că Ucraina depinde de asistența SUA în diverse moduri, inclusiv pentru sistemele de apărare aeriană precum rachetele Patriot. Acestea protejează orașe precum Kiev și Harkov de atacuri cu rachete.

„Dacă aceste rachete nu mai sunt disponibile, infrastructura și populația civilă vor suferi – aceasta înseamnă sute, posibil mii de victime civile ucrainene – dar situația militară pe liniile frontului nu se va schimba drastic”, a adăugat Stupak.

Lipsa proiectilelor de artilerie de calibru 155 mm standard NATO este o altă problemă presantă. Deși Ucraina și-a intensificat producția internă, rămân îngrijorări cu privire la fiabilitatea proiectilelor fabricate local.

Alexei Alshansky, analist militar, a menționat că o altă preocupare este infrastructura de comunicații, în special dependența Ucrainei de sistemul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk.

Reacția Ucrainei

Ucraina a declarat marți că discută cu aliații europeni despre ajutorul militar și nu exclude noi negocieri cu Washingtonul.

„Discutăm opțiuni cu partenerii noștri europeni și, desigur, nu trecem cu vederea posibilitatea negocierilor cu omologii noștri americani”, a scris pe X Mykhailo Pdolyak, consilier prezidențial ucrainean.

Alshansky a subliniat că, deși suspendarea ajutorului american este semnificativă, este dificil de evaluat impactul complet asupra frontului fără a cunoaște răspunsul Europei.

„Dacă avem o oarecare claritate cu privire la ce este dispusă Europa să facă pentru securitatea Ucrainei, atunci putem face calcule. Deocamdată, este prea devreme – orice estimare ar fi speculație”, a spus el.

Specialistul în război electronic Serhii Beskrestnov afirmă că armata ucraineană a anticipat această situație.

„De la bun început, era clar că avem de-a face cu un partener instabil. Toți militarii au înțeles că e greșit să te bazezi pe comunicații militare construite pe o infrastructură comercială deținută de altă țară, care e în afara controlului nostru”, a spus Beskrestnov.

Reacții din Uniunea Europeană

Uniunea Europeană lucrează la o rețea proprie de sisteme satelitare guvernamentale numită Govsatcom, care ar putea fi o alternativă.

În privința muniției, Ucraina a primit circa 3 milioane de proiectile de artilerie din SUA până în septembrie 2024. Țările europene au produs 1,4 milioane de proiectile în 2024 și vizează 2 milioane în 2025.

Ucraina a fabricat 2,5 milioane de proiectile de artilerie și mortiere între ianuarie și noiembrie 2024, conform președintelui Zelenski.

În ceea ce privește tancurile, SUA a livrat 21 de Abrams, care ar putea fi înlocuite cu Leopard 2 germane. Ucraina a primit circa 70 de Leopard 2 în 2023.

Fără ajutor militar american, experții estimează că Ucraina ar putea menține pozițiile actuale între 6 luni și un an. Livrările de arme deja aprobate de administrația Biden vor fi cruciale, notează Meduza.

