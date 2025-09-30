Baza unui nou sistem

În aceste condiții, Danemarca a interzis zborurile cu drone civile înainte de două summituri europene din această săptămână, după ce aparate de zbor fără pilot au fost observate în apropierea unor baze militare, în weekend.

„Grupul nostru de specialiști a început desfășurarea unei misiuni în Danemarca pentru a împărtăși experiența Ucrainei în combaterea dronelor. Băieții noștri participă la exerciții comune cu partenerii danezi, care ar putea deveni baza unui nou sistem de contracarare a dronelor rusești,” a scris Volodimir Zelenski, marți, pe X/Twitter.

Exercițiile au loc în urma unor incidente cu drone, observate în apropierea aeroporturilor daneze, săptămâna trecută, prim-ministrul danez Mette Fredriksen afirmând că nu exclude implicarea Rusiei. Rusia a negat că ar fi inițiat incursiuni cu drone în spațiul aerian european.

Karup, cea mai mare bază militară, survolată de drone suspecte

O bază militară, cea mai mare din Danemarca, a fost survolată de drone suspecte, într-un nou incident, vineri seară. Karup este o țintă de maximă importanță strategică. Survolarea acesteia de către drone neidentificate este o încălcare flagrantă a spațiului aerian și o amenințare directă la adresa securității, relatează News.ro.

Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
Recomandări
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

Faptul că aceste incidente vin după survolări similare ale mai multor aeroporturi în aceeași săptămână sugerează un tipar, nu un incident izolat. Aceasta ar putea indica o acțiune coordonată sau o testare sistematică a capacităților de apărare.

„Pot să confirm că am avut un incident către ora (locală) 20.15 (21.15, ora României), care a durat mai multe ore. Una sau două drone au fost observate în afara şi deasupra bazei aeriene” Karup, declară AFP ofiţerul de poliţie Simon Skelsjaer. „Nu le-am doborât”, a anunţat el.

O formă de război neconvențional

Premierul danez Mette Frederiksen anunţa joi că Danemarca a fost victima unor atacuri hibride, o formă de război neconvenţional.

Aceste incidente intervin la o săptămână după ce Danemarca a achiziţionat – pentru prima oară – armament de precizie cu rază lungă de acţiune care pot lovi ţinte situate la distanţe mari, apreciind că Rusia reprezintă o ameninţare „de ani de zile”.

Provocările lui Putin la adresa NATO se intensifică. Avioane rusești deasupra Estoniei, drone în Polonia și România, o navă de război în apropierea coastei Danemarcei sunt doar câteva exemple recente.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Noi imagini din casa din pădure pe care și-a ridicat-o Sânziana Negru: „Ați creat un loc minunat”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Unica.ro
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
GSP.RO
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”
Tvmania.ro
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”

Alte știri

Doi români din Italia au agresat o agentă de parcare după ce au fost amendați pentru că și-au parcat mașina pe trecerea de pietoni
Știri România 16:09
Doi români din Italia au agresat o agentă de parcare după ce au fost amendați pentru că și-au parcat mașina pe trecerea de pietoni
Parlamentul a aprobat înființarea unui comandament NATO de sprijinire a Ucrainei, la Baza de la Câmpia Turzii
Știri România 15:56
Parlamentul a aprobat înființarea unui comandament NATO de sprijinire a Ucrainei, la Baza de la Câmpia Turzii
Parteneri
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Adevarul.ro
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
Fanatik.ro
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Elle.ro
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Imagini din casa în care locuiește Mara Bănică. Parchetul a costat 10.000 de euro: „E un apartament într-o casă boierească”
Stiri Mondene 15:50
Imagini din casa în care locuiește Mara Bănică. Parchetul a costat 10.000 de euro: „E un apartament într-o casă boierească”
Meseria pe care visa Șerban Pavlu să o aibă dacă nu ajungea actor: „Îmi place enorm”. Noul proiect în care speră să apară
Exclusiv
Stiri Mondene 15:42
Meseria pe care visa Șerban Pavlu să o aibă dacă nu ajungea actor: „Îmi place enorm”. Noul proiect în care speră să apară
Parteneri
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
TVMania.ro
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
ObservatorNews.ro
La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Viral! Imaginile cu pățania lui Chivu în conferință fac înconjurul Italiei: „Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat?!”
GSP.ro
Viral! Imaginile cu pățania lui Chivu în conferință fac înconjurul Italiei: „Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat?!”
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.ro
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Parteneri
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Mediafax.ro
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Cardurile de alimente au fost deja încărcate! Câți BANI au primit beneficiarii
KanalD.ro
Cardurile de alimente au fost deja încărcate! Câți BANI au primit beneficiarii

Politic

Călin Popescu-Tăriceanu îl pune la zid pe Nicușor Dan pentru declarațiile despre UE: „Nu cunoaște realitatea acelei perioade”
Politică 15:01
Călin Popescu-Tăriceanu îl pune la zid pe Nicușor Dan pentru declarațiile despre UE: „Nu cunoaște realitatea acelei perioade”
Motivul pentru care începerea procesului lui Călin Georgescu a fost amânată din nou. El este judecat pentru propagandă legionară
Politică 12:47
Motivul pentru care începerea procesului lui Călin Georgescu a fost amânată din nou. El este judecat pentru propagandă legionară
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
Fanatik.ro
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt