Baza unui nou sistem

În aceste condiții, Danemarca a interzis zborurile cu drone civile înainte de două summituri europene din această săptămână, după ce aparate de zbor fără pilot au fost observate în apropierea unor baze militare, în weekend.

„Grupul nostru de specialiști a început desfășurarea unei misiuni în Danemarca pentru a împărtăși experiența Ucrainei în combaterea dronelor. Băieții noștri participă la exerciții comune cu partenerii danezi, care ar putea deveni baza unui nou sistem de contracarare a dronelor rusești,” a scris Volodimir Zelenski, marți, pe X/Twitter.

Exercițiile au loc în urma unor incidente cu drone, observate în apropierea aeroporturilor daneze, săptămâna trecută, prim-ministrul danez Mette Fredriksen afirmând că nu exclude implicarea Rusiei. Rusia a negat că ar fi inițiat incursiuni cu drone în spațiul aerian european.

Karup, cea mai mare bază militară, survolată de drone suspecte

O bază militară, cea mai mare din Danemarca, a fost survolată de drone suspecte, într-un nou incident, vineri seară. Karup este o țintă de maximă importanță strategică. Survolarea acesteia de către drone neidentificate este o încălcare flagrantă a spațiului aerian și o amenințare directă la adresa securității, relatează News.ro.

Faptul că aceste incidente vin după survolări similare ale mai multor aeroporturi în aceeași săptămână sugerează un tipar, nu un incident izolat. Aceasta ar putea indica o acțiune coordonată sau o testare sistematică a capacităților de apărare.

„Pot să confirm că am avut un incident către ora (locală) 20.15 (21.15, ora României), care a durat mai multe ore. Una sau două drone au fost observate în afara şi deasupra bazei aeriene” Karup, declară AFP ofiţerul de poliţie Simon Skelsjaer. „Nu le-am doborât”, a anunţat el.

O formă de război neconvențional

Premierul danez Mette Frederiksen anunţa joi că Danemarca a fost victima unor atacuri hibride, o formă de război neconvenţional.

Aceste incidente intervin la o săptămână după ce Danemarca a achiziţionat – pentru prima oară – armament de precizie cu rază lungă de acţiune care pot lovi ţinte situate la distanţe mari, apreciind că Rusia reprezintă o ameninţare „de ani de zile”.

