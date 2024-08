Oficiali de rang înalt de la Kiev cred că utilizarea acestor rachete franco-britanice într-un „atac demonstrativ” va arăta Kremlinului că obiectivele militare din apropierea capitalei Federației Ruse ar putea fi vulnerabile la lovituri directe.

Raționamentul, potrivit unui oficial ucrainean guvernamental de rang înalt, este că liderul rus Vladimir Putin ar putea lua în considerare negocierile doar dacă ar înțelege că Ucraina are capacitatea „de a amenința Moscova și Sankt Petersburg”, orașul său natal. Aceasta este însă o strategie cu risc ridicat și nu are până acum sprijinul SUA, precizează The Guardian.

Ucraina face lobby de luni întregi pentru a i se permite să folosească rachete Storm Shadow împotriva țintelor militare din interiorul Rusiei, dar cu puțin succes. Sâmbătă, cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a spus că țara sa nu are de ales decât să riposteze împotriva invaziei ruse pe scară largă, în special împotriva utilizării de către armata rusă a bombelor ghidate și a rachetelor balistice împotriva civililor.

„Inamicul nostru va conștientiza și ce înseamnă represaliile”, a spus președintele ucrainean. „Demn, simetric și cu rază lungă. Ei vor înțelege că, mai devreme sau mai târziu, un răspuns ucrainean va ajunge în orice punct din Federația Rusă, care este o sursă de pericol pentru existența statului nostru și a poporului nostru”, a subliniat el.

Kievul și alte orașe mari din Ucraina sunt atacate în mod frecvent cu rachete și drone rusești. Săptămâna aceasta, comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, a declarat că armata rusă a lansat de-a lungul acestui an 9.590 de rachete și 13.997 de drone în Ucraina, lovind 6.203 ținte civile și 5.676 de ținte militare.

La începutul acestei luni, armata ucraineană a lansat o ofensivă-surpriză în regiunea din Kursk, din vestul Rusiei, și a preluat controlul asupra unei suprafețe de 1.250 de kilometri pătrați. În același timp, armata ucraineană a pierdut teren în apropiere de Pokrovsk, în regiunea Donețk, unde invadatorii ruși se află acum la zece kilometri de acest oraș strategic.

Rachetele Storm Shadow sunt dezvoltate datorită unei colaborări franco-britanice prin intermediul societății comune europene MBDA, care include și un partener italian. Dar având în vedere că unele dintre componentele sale sunt furnizate de SUA, Casa Albă trebuie, de asemenea, să fie de acord cu utilizarea lor în interiorul Rusiei. SUA nu și-au dat până acum permisiunea pentru a evita o eventuală escaladare a conflictului.

Zelenski susține însă că avertismentele Kremlinului cu privire la liniile sale roșii sunt exagerate. „Un bătrân bolnav din Piaţa Roşie care ameninţă în mod constant pe toată lumea cu butonul roşu nu ne va dicta niciuna dintre liniile sale roşii”, a afirmat liderul de la Kiev într-un videoclip publicat pe Telegram.

O analiză a The Washington Post arată că pătrunderea armatei ucrainene în regiunea Kursk, prima ofensivă pe teritoriul recunoscut internațional al Rusiei de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace, a scos la iveală defectele militare ale Rusiei și a pus în evidență liniile roșii aparent iluzorii ale lui Putin.

De altfel, Kremlinul depune eforturi să minimizeze ofensiva ucraineană din Kursk pentru a preveni panica în rândul populației și destabilizarea regimului condus de Vladimir Putin.

