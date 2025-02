Conform unui raport al Institutului Internațional de Studii Strategice (IISS), 172.000 de soldați ruși au căzut pe câmpul de luptă din Ucraina până la începutul lunii ianuarie. În plus, 611.000 de soldați ruși au fost răniți, dintre care 376.000 sunt grav răniți, adică infirmi pe viață. Astfel, pierderile totale se ridică la 783.000 de oameni.

Până acum, estimările privind pierderile totale ale armatei ruse erau de 600.000-610.000 de soldați uciși sau răniți. Acum același bilanț estimativ este valabil doar pentru răniți.

La rândul său, Statul Major al Ucrainei oferă un bilanț de 854.280 de soldați ruși uciși sau răniți, dintre care 1.250 în ultimele 24 de ore.

