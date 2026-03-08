Ucraineanul a fugit de război și a trecut ilegal granița în România cu un avion ușor

Avionul, un monoplan cu un singur motor, a fost observat pe raza localității Frătăuții Vechi, la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina. La bordul aeronavei se afla un bărbat ucrainean care susține că a fugit din calea războiului pentru a evita să fie trimis pe front, potrivit Antena 3 CNN.

Ucraineanul a trecut ilegal granița în România, la bordul avionului ultraușor. În jurul orei 10.00, aeronava a aterizat pe un câmp din Suceava, iar de acolo individul a solicitat ajutorul autorităților române.

Bărbatul ucrainean a solicitat ajutorul autorităților române

Bărbatul a așteptat autoritățile române, iar în momentul în care acestea au sosit, el a cerut o formă de protecție în țara noastră ca să nu ajungă înapoi pe frontul din țara natală.

După aterizarea în siguranță, bărbatul a rămas la locul incidentului, unde a fost identificat și reținut de către polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus.

Acesta avea asupra sa un pașaport biometric eliberat de autoritățile ucrainene și a cerut azil în România, invocând situația critică din Ucraina.

Autoritățile de frontieră ucrainene au fost informate prin intermediul Punctului de Contact Porubne, iar avionul de mici dimensiuni utilizat de tânăr a fost găsit în grădina unei locuințe din Frătăuții Vechi.

Ucraineanul s-a ales cu dosar penal în România, pentru trecere frauduloasă a graniței

În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul a intrat ilegal pe teritoriul României, motiv pentru care i-a fost întocmit un dosar penal.

Acesta este cercetat pentru „trecere frauduloasă a frontierei de stat”, conform articolului 262, alineatul 1 din Codul Penal, și „pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certificare necesare”, infracțiune prevăzută de articolul 115, alineatul 1 din Codul Aerian.

„În continuare, cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Curții de Apel Suceava”, se precizează în comunicatul autorităților.

La finalul anului trecut, un taximetrist ucrainean a traversat singur Carpații ca să ajungă în România și să fugă de război. Bărbatul a recunoscut că mai bine „murea în munți” decât să meargă pe front.

