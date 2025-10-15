83 de case inventate, 12.500 de euro furați. A ajutat refugiați ucraineni doar pe hârtie

Timp de aproape un an, Alina T. a depus sute de cereri fictive pentru subvenții destinate celor care ofereau gratuit adăpost refugiaților ucraineni aflați temporar în Cehia. A declarat că deține 83 de locuințe, dar, în realitate, nu avea nimic – nici case, nici chiriași, relatează publicația olandeză De Telegraaf.

Prin aceste formulare, ucraineanca de 28 de ani a reușit să încaseze 300.000 de coroane cehești, echivalentul a aproape 12.500 de euro. A încercat chiar să obțină și mai mult – peste 100.000 de coroane în plus – dar tentativa i-a fost descoperită la timp.

Femeia depunea cereri false pe numele unor persoane găsite pe rețelele de socializare

Frauda s-a desfășurat între martie 2023 și februarie 2024.

„În cererile ei, a furnizat informații false despre deținerea legală a 83 de imobile în Cehia și a declarat că acolo oferea cazare gratuită străinilor care beneficiau de protecție temporară în contextul conflictului armat din Ucraina”, a explicat procurorul Barbora Maresová.

Aceasta a adăugat că ucraineanca a depus sute de declarații false, folosindu-se de datele personale ale unor cetățeni pe care îi găsise pe rețelele sociale.

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
Recomandări
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Doi ani de închisoare în Cehia, după sute de fraude

Tribunalul din orașul Klatovy a condamnat-o pe femeie la doi ani de închisoare. „Inculpata a pledat vinovat și va restitui suma. Sentința este definitivă”, a declarat președintele instanței, Pyotr Shperk.

Femeia, care între timp s-a mutat în Țările de Jos, și-a exprimat regretul în timpul unei audieri preliminare.

Ea a spus că a fost împinsă spre fraudă din cauza unei perioade dificile din viața sa. Potrivit declarațiilor ei, după ce s-a mutat la Praga pentru a munci, nu a mai reușit să plătească chiria și celelalte cheltuieli, iar pe deasupra trebuia să achite și aproximativ 2000 de euro pentru asigurarea fiului ei.

Cehia găzduiește oficial peste 300.000 de refugiați ucraineni

În 2025, Cehia găzduiește oficial între aproximativ 373.000 și 380.000 de refugiați ucraineni, conform diferitelor surse oficiale. Aceștia reprezintă o proporție semnificativă din populația țării, circa 3,6% din totalul populației cehe. Aproximativ jumătate dintre acești refugiați sunt copii, iar o parte importantă sunt angajați pe piața muncii din Cehia. Un număr mai redus, aproximativ 89.000, beneficiază de ajutoare sociale și sprijin financiar direct, inclusiv cei care primesc beneficii de circa 180 euro pe lună.

Cehia este una dintre țările din Uniunea Europeană cu cel mai mare procentaj al refugiaților ucraineni în raport cu populația sa, depășind Polonia și Estonia în acest aspect. Acest lucru reflectă un angajament important al țării în gestionarea crizei refugiaților generate de războiul din Ucraina.

Situația refugiaților ucraineni în Cehia este în continuă evoluție, iar autoritățile locale și europene continuă să acorde sprijin pentru integrare și protecție temporară prelungită până în 2027.

Germania găzduiește cei mai mulți refugiați ucraineni

De la începutul războiului, peste 4,3 milioane de cetăţeni ucraineni au ajuns în Uniunea Europeană, potrivit Comisiei Europene.

Germania găzduieşte cea mai mare comunitate, cu peste 1,2 milioane de persoane.

Majoritatea acestor ucraineni beneficiază de statutul de protecţie temporară, care le oferă acces la piaţa muncii, sprijin social şi servicii medicale, fără a fi nevoie să solicite azil.

Acest regim special va expira în martie 2027. După aceea, ucrainenii eligibili vor putea obţine permise de rezidenţă naţională, de exemplu pentru angajare, studii sau motive familiale, conform unui comunicat al UE. În baza principiilor nou adoptate, statele membre vor trebui să îi informeze din timp pe refugiaţi despre opţiunile, drepturile şi obligaţiile pe care le vor avea odată ce protecţia temporară încetează.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o mină de aur din Venezuela este complet inundată, ucigând 14 persoane: „Munceau pentru a-și câștiga existența”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a declarat acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți cei care știu că a înșelat-o 16 ani cu Vica Blochina. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
Ce a declarat acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți cei care știu că a înșelat-o 16 ani cu Vica Blochina. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
Unica.ro
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

Andrei Roșu, fostul solist de la „Gaz pe foc”, a primit ordinul pentru instrucție. Ce l-a nemulțumit la documentul MApN: „Ar fi fost mult mai util”
Știri România 10:03
Andrei Roșu, fostul solist de la „Gaz pe foc”, a primit ordinul pentru instrucție. Ce l-a nemulțumit la documentul MApN: „Ar fi fost mult mai util”
Cum s-a transformat stresul într-un mod de viață pentru tinerii de azi și ce putem face pentru a-l opri. Andreea Oprea, psihoterapeut: „A cere ajutor nu e slăbiciune. E un act de curaj”
Exclusiv Interviu
Știri România 10:00
Cum s-a transformat stresul într-un mod de viață pentru tinerii de azi și ce putem face pentru a-l opri. Andreea Oprea, psihoterapeut: „A cere ajutor nu e slăbiciune. E un act de curaj”
Parteneri
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Adevarul.ro
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
Fanatik.ro
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Unica.ro
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani
Viva.ro
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani

Monden

Ce crede Mădălin Ionescu despre Mircea Badea, care i-a fost coleg în televiziune: „Nu am fost prieteni niciodată”. Dezvăluirea neașteptată
Stiri Mondene 09:28
Ce crede Mădălin Ionescu despre Mircea Badea, care i-a fost coleg în televiziune: „Nu am fost prieteni niciodată”. Dezvăluirea neașteptată
Asia Express 14 octombrie 2025. Probe dificile, inspirate din viața soldaților vietnamezi, pentru concurenți
Stiri Mondene 09:26
Asia Express 14 octombrie 2025. Probe dificile, inspirate din viața soldaților vietnamezi, pentru concurenți
Parteneri
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
TVMania.ro
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
ObservatorNews.ro
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
GSP.ro
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
GSP.ro
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
Parteneri
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
Mediafax.ro
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
StirileKanalD.ro
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Redactia.ro
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
KanalD.ro
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit

Politic

Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Politică 14 oct.
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Parteneri
Tomahawk „cu țărâita” pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete
Spotmedia.ro
Tomahawk „cu țărâita” pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
Fanatik.ro
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită