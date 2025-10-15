83 de case inventate, 12.500 de euro furați. A ajutat refugiați ucraineni doar pe hârtie

Timp de aproape un an, Alina T. a depus sute de cereri fictive pentru subvenții destinate celor care ofereau gratuit adăpost refugiaților ucraineni aflați temporar în Cehia. A declarat că deține 83 de locuințe, dar, în realitate, nu avea nimic – nici case, nici chiriași, relatează publicația olandeză De Telegraaf.

Prin aceste formulare, ucraineanca de 28 de ani a reușit să încaseze 300.000 de coroane cehești, echivalentul a aproape 12.500 de euro. A încercat chiar să obțină și mai mult – peste 100.000 de coroane în plus – dar tentativa i-a fost descoperită la timp.

Femeia depunea cereri false pe numele unor persoane găsite pe rețelele de socializare

Frauda s-a desfășurat între martie 2023 și februarie 2024.

„În cererile ei, a furnizat informații false despre deținerea legală a 83 de imobile în Cehia și a declarat că acolo oferea cazare gratuită străinilor care beneficiau de protecție temporară în contextul conflictului armat din Ucraina”, a explicat procurorul Barbora Maresová.

Aceasta a adăugat că ucraineanca a depus sute de declarații false, folosindu-se de datele personale ale unor cetățeni pe care îi găsise pe rețelele sociale.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Doi ani de închisoare în Cehia, după sute de fraude

Tribunalul din orașul Klatovy a condamnat-o pe femeie la doi ani de închisoare. „Inculpata a pledat vinovat și va restitui suma. Sentința este definitivă”, a declarat președintele instanței, Pyotr Shperk.

Femeia, care între timp s-a mutat în Țările de Jos, și-a exprimat regretul în timpul unei audieri preliminare.

Ea a spus că a fost împinsă spre fraudă din cauza unei perioade dificile din viața sa. Potrivit declarațiilor ei, după ce s-a mutat la Praga pentru a munci, nu a mai reușit să plătească chiria și celelalte cheltuieli, iar pe deasupra trebuia să achite și aproximativ 2000 de euro pentru asigurarea fiului ei.

Cehia găzduiește oficial peste 300.000 de refugiați ucraineni

În 2025, Cehia găzduiește oficial între aproximativ 373.000 și 380.000 de refugiați ucraineni, conform diferitelor surse oficiale. Aceștia reprezintă o proporție semnificativă din populația țării, circa 3,6% din totalul populației cehe. Aproximativ jumătate dintre acești refugiați sunt copii, iar o parte importantă sunt angajați pe piața muncii din Cehia. Un număr mai redus, aproximativ 89.000, beneficiază de ajutoare sociale și sprijin financiar direct, inclusiv cei care primesc beneficii de circa 180 euro pe lună.

Cehia este una dintre țările din Uniunea Europeană cu cel mai mare procentaj al refugiaților ucraineni în raport cu populația sa, depășind Polonia și Estonia în acest aspect. Acest lucru reflectă un angajament important al țării în gestionarea crizei refugiaților generate de războiul din Ucraina.

Situația refugiaților ucraineni în Cehia este în continuă evoluție, iar autoritățile locale și europene continuă să acorde sprijin pentru integrare și protecție temporară prelungită până în 2027.

Germania găzduiește cei mai mulți refugiați ucraineni

De la începutul războiului, peste 4,3 milioane de cetăţeni ucraineni au ajuns în Uniunea Europeană, potrivit Comisiei Europene.

Germania găzduieşte cea mai mare comunitate, cu peste 1,2 milioane de persoane.

Majoritatea acestor ucraineni beneficiază de statutul de protecţie temporară, care le oferă acces la piaţa muncii, sprijin social şi servicii medicale, fără a fi nevoie să solicite azil.

Acest regim special va expira în martie 2027. După aceea, ucrainenii eligibili vor putea obţine permise de rezidenţă naţională, de exemplu pentru angajare, studii sau motive familiale, conform unui comunicat al UE. În baza principiilor nou adoptate, statele membre vor trebui să îi informeze din timp pe refugiaţi despre opţiunile, drepturile şi obligaţiile pe care le vor avea odată ce protecţia temporară încetează.