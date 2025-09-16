Germania găzduiește cei mai mulți refugiați ucraineni

„Atacurile continue şi nejustificate ale Rusiei împotriva Ucrainei persistă. Solidaritatea Uniunii Europene cu poporul ucrainean rămâne fermă”, a declarat ministrul danez al Imigraţiei, Kaare Dybvad Bek, reprezentant al ţării care deţine preşedinţia Consiliului UE până la finalul anului.

„Totodată, este firesc să ne pregătim pentru momentul în care ucrainenii vor putea reveni acasă pentru a participa la reconstrucţia ţării lor”, a adăugat Kaare Dybvad Bek.

De la începutul războiului, peste 4,3 milioane de cetăţeni ucraineni au ajuns în Uniunea Europeană, potrivit Comisiei Europene. Germania găzduieşte cea mai mare comunitate, cu peste 1,2 milioane de persoane.

Majoritatea ucrainenilor beneficiază de protecție temporară

Majoritatea acestor ucraineni beneficiază de statutul de protecţie temporară, care le oferă acces la piaţa muncii, sprijin social şi servicii medicale, fără a fi nevoie să solicite azil. Acest regim special va expira în martie 2027.

După aceea, ucrainenii eligibili vor putea obţine permise de rezidenţă naţională, de exemplu pentru angajare, studii sau motive familiale, conform unui comunicat al UE.

În baza principiilor nou adoptate, statele membre vor trebui să îi informeze din timp pe refugiaţi despre opţiunile, drepturile şi obligaţiile pe care le vor avea odată ce protecţia temporară încetează.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE