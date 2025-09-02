Potrivit unor înregistrări video difuzate de presa ucraineană, bărbatul originar din Liov invocă o „răzbunare personală”. „Da, recunosc că l-am ucis”, a declarat el în fața judecătorului.

Bărbatul în vârstă de 52 de ani a negat orice colaborare cu Moscova și a insistat că a fost vorba de o „răzbunare personală pe autorităţile ucrainene”, după moartea fiului său pe front.

Potrivit presei ucrainene, bărbatul a fost șantajat de serviciile secrete rusești după ce a căutat informații despre moartea fiului său în bătălia de la Bahmut. Deși a respins orice colaborare cu serviciile secrete rusești, bărbatul a recunoscut că și-ar dori să fie predat într-un schimb de prizonieri pe motiv că și-ar dori să găsească trupul neînsuflețit al fiului său.

Tribunalul districtual Halițki a dispus arestarea preventivă pentru cel puțin 60 de zile fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. Bărbatul din Liov este pus sub acuzare deocamdată pentru port ilegal de arme și crimă cu premeditare.

Andrîi Parubîi a fost împușcat fatal sâmbătă, la Liov, în vestul Ucrainei. Atacatorul a fugit de la locul crimei, dar a fost arestat în regiunea Hmelnîțkîi, la capătul operațiunii speciale „Sirena”.

Șeful Poliției Naționale Ucrainene a declarat că există o „urmă rusească” în asasinarea lui Parubîi. Potrivit presei ucrainene, suspectul și-a recunoscut crima în fața anchetatorilor și a dat informații despre legăturile sale din Rusia.

