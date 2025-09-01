Zelenski a menționat că individul a dat o primă declaraţie, iar acum „se desfăşoară acţiuni urgente de anchetă pentru a stabili toate circumstanţele acestei crime”.

„Le mulţumesc forţelor de ordine pentru acţiunea lor rapidă şi coordonată. Toate circumstanţele acestei crime oribile trebuie descoperite”, a adăugat președintele ucrainean.

Ministrul de interne din Ucraina, Ihor Klymenko, a transmis că presupusul asasin a fost reţinut în regiunea Khmelnytskyi din vestul țării. „Mai multe detalii nu pot fi dezvăluite în acest moment. Voi spune doar că crima a fost planificată cu atenţie: mişcările victimei au fost studiate, a fost trasat un traseu şi a fost gândit un plan de fugă”.

Andrii Parubîi, fost preşedinte al Parlamentului ucrainean și considerat de către Rusia lui Vladimir Putin un dușman, a fost asasinat sâmbătă, 30 august, la Liov. Momentul a fost surprins video.

Atacul a avut loc la ora locală 10:35, în districtul Sykhovsky. Imaginile arată cum atacatorul îmbrăcat în livrator și cu o geantă Glovo îl așteaptă pe deputat, ascuns după o mașină, îl lasă să treacă, apoi merge spre el, ridică pistolul și îl împușcă pe la spate. Criminalul își pune apoi geanta Glovo galbenă pe spate și fuge spre bicicleta electrică. Împușcăturile au durat 6 secunde, timp în care s-a tras de 7 sau 8 ori, potrivit presei internaționale.

Recomandări Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”

Andrii Parubîi, care a murit la 54 de ani, era deputat şi a fost preşedinte al Radei din Ucraina în perioada 2014-2019. Mai mult, Parubîi era un critic înverșunat al Rusiei lui Putin. De altfel, fostul președinte al Parlamentului ucrainean a fost perceput de Kremlin drept un dușman al regimului Putin, fiind asociat cu direcția pro-occidentală și antirusă a Ucrainei după 2014.

Parubîi a participat la „Revoluţia Portocalie” din 2004 şi la manifestaţiile din Piaţa Maidan, în 2014, dar și la protestele pro-europene de amploare care au avut loc recent în Ucraina.

Crima a avut loc într-un moment în care speranțele ca Rusia și Ucraina să ajungă la un acord de pace, în urma discuțiilor cu președintele SUA, Donald Trump, au scăzut considerabil.