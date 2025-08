Sursă video: Facebook/Silvia Cepreaga

În materialul video, românul poate fi auzit când le spune unor ucraineni să părăsească zona, adăugând că nu sunt bineveniți. În imagine pot fi văzuți doi bărbați care stau lângă o mașină marca Volkswagen, cu numere străine.

„Nu sunteți bineveniți aici. Hai, la revedere!”, îl atenționează românul. Ulterior, unul dintre bărbații aflați lângă vehiculul cu numere străine susține că este cetățean român și că se află pe domeniul public.

În replică, autorul videoclipului pretinde că este proprietarul terenului și insistă ca aceștia să plece: „Înțelegeți omenește? Eu sunt proprietar pe pământul ăsta. Afară! Acum!”. Mai mult, românul i-a cerut unuia dintre bărbați să îi prezinte un act de identitate.

Un alt bărbat îl întreabă pe român, în engleză, dacă este proprietarul terenului. „Yes. You can go now (n.red – Da, puteți să plecați acum!)”, i-a dat replica acesta.

„Ce fac ucrainenii e foarte rău”, a mai adăugat românul, care i-a și îndemnat pe bărbați să contacteze Poliția atunci când aceștia au spus că vor recurge la acest lucru.

„Prea multe măgării ați făcut pe unde ați umblat. Nu sunteți bineveniți. Aia trebuie să înțelegeți voi. V-au ajutat românii şi după aia aţi sărit în capul lor: i-aţi scos afară şi i-aţi nenorocit. Noi suntem stăpâni aici, în România. Aia trebuie să înțelegi voi”, a mai afirmat bărbatul.

Imaginile au stârnit numeroase reacții: „Cu asta nu sunt de acord. Ei au fugit de ce este acolo nu de bine. Au făcut ceva rău?”/ „Fuguța repede..Bravo boss..”/ „La război cu voi”/ „Nu ești tu în măsură să hotărăști cine vine și cine pleacă. Să-ți fie rușine. Dacă vrei schimbare, caută în altă parte, nu la sarmanii oameni”.

