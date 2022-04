Soldații ucraineni au capturat un lansator de rachete rusesc capabil să tragă cu arme termobarice și l-au folosit pentru prima dată împotriva trupelor invadatoare, potrivit oficialilor.

Serghei Bratchuk, purtătorul de cuvânt al Ucrainei pentru regiunea Odesa, a declarat că un lansator de rachete TOS-1A, observat anterior în convoaiele blindate rusești în cursul atacului eșuat asupra Kievului, a fost folosit asupra trupelor ruse lângă Izium, în estul Ucrainei.

Vehiculul pe șenile lansează „bombe cu vid” care aspiră oxigen pentru a crea o explozie devastatoare la temperatură ridicată, care poate deteriora organele interne.

#Ukraine: The Ukrainian forces captured another very potent Russian TOS-1A thermobaric multiple rocket launcher. Due to the broken tracks it was abandoned by the Russian army in Novyi Bykiv, #Chernihiv oblast.



This is the third verified loss of this type since day one. pic.twitter.com/palaCeR6NH