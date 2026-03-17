Unul dintre cele mai promițătoare zăcăminte de gaze din Marea Neagră

Una dintre surse a descris descoperirea drept „unul dintre cele mai promițătoare zăcăminte de gaze din regiunea Mării Negre”, unde România și Turcia dezvoltă deja propriile rezerve. Deși nu a fost dezvăluită cantitatea de gaze recuperabile, potențialul său ar putea contribui la securitatea energetică a Europei, pe măsură ce continentul își reduce dependența de gazul rusesc.

Exploatarea nu va începe înainte de încheierea războiului

Potrivit surselor reuters, negocierile dintre cele două companii sunt într-un stadiu incipient, iar dezvoltarea exploatării nu va începe înainte de încheierea războiului.

„Ucraina caută discuții atât la nivel de companii, cât și la nivel guvernamental pentru a atrage tehnologie occidentală de extracție a gazelor de mare adâncime”, a adăugat una dintre surse. Seismografii parțiale au fost deja realizate în perimetrele din vecinătatea apelor teritoriale românești, iar datele 3D și 2D sunt disponibile.

Volodimir Zelenski, îmbrăcat într-o ținută neagră de tip casual-militar, dă mâna zâmbind cu Nicușor Dan, care poartă un costum bleumarin formal cu cravată și ține un dosar cu documente în mână. Cei doi lideri se află în fața unui rând de steaguri ale României și Ucrainei, marcând un moment oficial de cooperare într-un cadru instituțional solemn.
Zelenski a oferit garanții privind drepturile minorității române din Ucraina, Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Zelenski și Nicușor Dan vor extracții comune de resurse în Marea Neagră

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent, după o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan, la București, că cele două țări doresc să colaboreze în proiecte de extracție a resurselor pe platforma continentală a Mării Negre. Detalii suplimentare despre aceste planuri nu au fost oferite.

Atacurile rușilor au afectat serios infrastructura de gaze a Kievului

Înainte de război, Ucraina era aproape independentă privind gazele. Totuși, atacurile cu rachete rusești au distrus aproximativ jumătate din instalațiile sale de producție, forțând o creștere bruscă a importurilor de gaze.

Marea Neagră joacă un rol vital în transportul de cereale, petrol și produse petroliere și găzduiește mai multe proiecte de foraj offshore. Este împărțită între șase țări: Bulgaria, România, Georgia, Turcia, Ucraina și Rusia, prin Crimeea. Începând din 2022, membrii NATO din regiune – Bulgaria, România și Turcia – au interceptat mine plutitoare pe rutele de transport de energie și comerț.

OMV exploatează Neptun Deep și blocul Han Asparuh din largul Bulgariei

OMV Petrom, controlată majoritar de compania austriacă OMV, derulează explorări în blocul Han Asparuh din largul Bulgariei. În România, dezvoltă zăcământul Neptun Deep împreună cu producătorul de stat Romgaz. Producția de gaze din Neptun Deep este așteptată să înceapă în 2027, ceea ce ar putea dubla producția de gaze a României și ar transforma-o într-un exportator net, conform Reuters.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-au întâlnit cu șefii OMV Petrom pentru prețul la carburanți și Neptun Deep

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni, 16 martie, la Palatul Cotroceni, cu Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere OMV Petrom, și cu Christina Verchere, CEO-ul OMV Petrom. Ulterior, delegația OMV a mers și la Palatul Victoria pentru discuții cu premierul Ilie Bolojan. Temele principale au fost proiectul Neptun Deep, care va livra primele gaze naturale din Marea Neagră în 2027 și prețurile la carburanți.

Neptun Deep este o investiție de peste 4 miliarde de euro care va consolida securitatea energetică a României și va reduce dependența de importuri, a transmis Administrația Prezidențială. Practic, Neptun Deep va dubla producția de gaze a României.

Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol, dar autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
