Postul de stat Rossia 24 şi mai multe canale militare rusești de pe Telegram – inclusiv Baza, apropiată forţelor de ordine, şi Mash – au publicat imagini cu această staţie în flăcări şi au dat vina pe armata ucraineană.

Ulterior, Ministerul rus al Apărării a acuzat armata ucraineană că a „subminat în mod deliberat” această instalație, distrugând-o în timpul retragerii.

Atacul de la stația de măsurare și pompare a gazelor de la Sudja este „o provocare deliberată care ar trebui luată în considerare în seria generală a atacurilor efectuate recent asupra infrastructurii energetice a Federației Ruse pentru a discredita inițiativele de pace ale președintelui SUA”, insistă Ministerul Apărării de la Moscova.

Putins forces shelled the Sudzha gas metering station in Russias Kursk region with artillery in order to blame Ukraine — the General Staff of the Ukrainian Armed Forces pic.twitter.com/pJLbebLu82

De partea cealaltă, Statul-Major de la Kiev a denunţat imediat „o campanie (rusească – n.r.) de discreditare” a Ucrainei.

„Aceste acuzaţii sunt fără fundament. În realitate, staţia a fost bombardată intensiv în mai multe rânduri de ruşi înşişi”, care au „tras cu obuze de artilerie asupra instalaţiei” în cursul nopţii de joi spre vineri, precizează Statul-Major al Ucrainei.

Instalaţia a fost „bombardată vara trecută cu bombe aeriene ghidate, iar acum trei zile, ruşii au lovit-o din nou cu rachete ghidate”, adaugă sursa citată.

The Ukrainian General Staff announced this morning that the gas pipeline in Sudzha was shelled and blown up by the Russian side, not Ukraine. In other words, this is a Russian provocation. pic.twitter.com/AlYJv0dis1