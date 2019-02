UDMR, atac la Guvern, pe Ordonanţa 114: „Teodorovici e un om simpatic, dar greşeşte. Limita între curaj şi nebunie e o limită foarte subţire”

Kelemen Hunor a ironizat afirmaţia lui Teodorovici, care spunea, în plenul Parlamentului, că OUG 114 este ”cel mai curajos act normativ de după Revoluţie”.

„Domnul Teodorovici e un om simpatic, dar greşeşte. Limita între curaj şi nebunie e o limită foarte subţire. Cred că a trecut de linie, ăsta nu e un curaj, asta e o nebunie totală. Am spus în decembrie, am spus în ianuarie, am spus în februarie, mai repet o dată: a greşit, greşeşte. Nu poţi să dai o OUG prin care bulversezi tot sistemul fiscal şi nu numai, cu câteva zile înainte de Anul Nou, cu aplicabilitate imediat de la 1 ianuarie. Nu laşi şase luni nici măcar pentru administraţie să se pregătească, nu laşi nici măcar aşa cum scrie legea, şase luni de zile pentru bănci, pentru firme, pentru societăţi şi aşa mai departe”, a declarat Kelemen Hunor, la RFI.

Acesta a atras atenţia că în OUG 114 sunt „câteva greşeli fundamentale”, dând exemplul pensiilor private. De asemenea, el a vorbit şi despre zona energiei, unde consideră că „trebuie schimbată filosofia şi toată abordare propusă de OUG”, dar şi despre domeniul construcţiilor, unde creşterea salariilor înseamnă mărirea costurilor la contractele de investiţii publice. În zona bancară, „nu se poate dirija fiscalitatea cu instrumente financiare şi invers şi mai ales prin declaraţii”, a adăugat el.

Preşedintele UDMR a avertizat că există riscul ca OUG 114 să fie adoptată tacit de Senat.

„De aceea eu cred că toată ordonanţa 114, noi am depus şi multe amendamente, vom mai depune amendamente, trebuie dezbătută de urgenţă la Camera Deputaţilor, că mâine va trece tacit de Senat sau poimâine. Acolo am înţeles că au depus toate amendamentele toţi colegii din toate zonele, dar nu s-a dezbătut, fiindcă ministerul nu a avut timp să analizeze aceste propuneri, dar foarte repede ar trebui să introducem pe ordinea de zi a Camerei. Eu de la bun început am spus că în acest moment cea mai bună soluţie ar fi fost prorogarea termenului până în 2020 şi dezbaterea şi adoptarea până în iunie”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR mai spune că abrogarea OUG 7/2019, pe justiţie, ar fi soluţia ideală, el afirmând că această ordonanţă care modifică legile Justiţiei nu are nicio utilitate şi nu este raţională.

„În acest moment, această ordonanţă nu are nicio utilitate, deci nu este raţională această ordonanţă. Eu nu pot să înţeleg de ce a dat domnul Toader această ordonanţă de urgenţă, fiindcă sunt câteva chestiuni care nu numai că ar fi trebuit discutate, dar nu ar fi trebuit modificate din legislaţia adoptată în 2017 şi 2018”, a spus Kelemen Hunor, la RFI.

El a punctat faptul că, atunci când s-au modificat legile Justiţiei, ministrul Tudorel Toader „nu şi-a asumat nimic” şi a lăsat Parlamentul să legifereze. ”Parlamentul se trezeşte acum că tot ce am făcut se modifică şi Parlamentul nu mai are nicio treabă”, a adăugat acesta.

