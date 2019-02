„Nu despre proteste, dar am o problemă cu OUG nr. 7 şi au dreptate cei care o critică. În 2017 şi 2018, eu personal şi UDMR, am susţinut separarea carierelor procurorilor de judecători şi cred că am făcut un lucru bun, corect. Am susţinut că, în interiorul CSM, secţia de procurori să se ocupe de procurori, cea de judecători de judecători (…). Acum să vii şi să spui că trebuie iar inversat, eu nu văd raţionamentul. Este o greşeală să schimbi regula după un an, nu cred că Guvernul a propus un lucru bun cu această ordonanţă. Îi înţeleg pe procurorii şi pe judecătorii care au ieşit azi să protesteze, pentru că nu este bine ce s-a întâmplat. Judecătorul Dana Gârbovan are perfectă dreptate când critică, sunt probleme cu OUG, categoric”, a spus Kelemen Hunor.

El a adăugat că nu pot fi schimbate lucrurile fără nicio explicaţie.

„Nu ştiu de ce a fost această grabă şi de ce au schimbat optica, sau cineva, ministrul Justiţiei sau altcineva, fiind că eu eram convins că ceea ce am făcut cu separarea carierelor era OK şi ar trebui să rămână aşa. Nu poţi schimba fără nicio explicaţie ceea ce anul trecut am votat despre despre cariera procurorilor şi judecătorilor”, a menţionat preşedintele UDMR.

Judecătorii Tribunalului Cluj au decis suspendarea activităţii judiciare, pe parcursul săptămânii viitoare, solidarizându-se astfel cu protestele colegilor de la Bucureşti şi de la alte instanţe din ţară.

Forumul Judecătorilor din România a lansat un apel pentru convocarea urgentă a adunărilor generale ale procurorilor şi judecătorilor din toată țara, ca urmare a OUG pe legile justiţiei. Vineri, în mai multe orașe din România, unitățile teritoriale de parchet și instanțe au declanșat sau au anunțat intenția de a declanșa acțiuni de protest, în perioada imediat următoare, în semn de nemulțumire față de modificările aduse prin Ordonanță de urgență legilor Justiției.

