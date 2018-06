”Miercuri dimineață, vom avea o ședința comună a grupurilor reunite, acolo vom lua o decizie formală. Până atunci vom discuta cu colegii dar decizia o vom lua abia miercuri dimineață”, a spus Kelemen Hunor.

El a precizat că ultima discuție pe care a avut-o cu liderul PNL Ludovic Orban a fost pe 20 mai, când au băut o cafea, iar toată discuția a durat câteva minute.

”Pe noi ne interesează ce va fi după moțiune, cine va fi premier, și cu susținere, 200 și ceva de semnături. Cine vor fi miniștrii, la portofoliile importante și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare, de doi ani de zile. Dacă aceste răspunsuri sunt convingătoare, trebuie să discutăm și relația PNL-UDMR și ce cred colegii despre relațiile româno-maghiare. Și, dacă se rezolvă și aceste lucruri, voi ieși și voi spune că susținem moțiunea de cenzură”, a mai declarat Hunor, menționând că cei de la UDMR nu vor la guvernare.

Kelemen Hunor a mai spus că a fost întrebat de Ludovic Orban ce părere are despre anticipate și a precizat că, din punctul său de vedere nu se poate ajunge la acest lucru.

”Dimineață am avut o convorbire scurtă, poate ne vom vedea. A fost o discuție la o cafea, absolut firească, normală, dar nu putem spune negociere, eu consider că atunci când vrei să schimbi rezultatul alegerilor, să faci o nouă majoritate parlamentară, trebuie să dai răspunsul la aceste întrebări, premier, miniștri, program de guvernare, și principalele măsuri economice, infrastructură, educație, etc. 151 de semnături înseamnă 151 de voturi pentru noul Guvern. Pentru a da jos un Guvern trebuie să ai 233 sau 234 de voturi. Diferența este de peste 80 de voturi, aritmetica nu te înșală, trebuie să dai tu răspunsul ce faci până la 233”, a mai explicat liderul UDMR.

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă va fi citită luni în plenul Parlamentului. ”Doamna Viorica Dăncilă trebuie demisă”, spune Opoziția în document. Votul urmează să aibă loc miercuri, în plenul celor două Camere ale Parlamentului.

Pentru a fi adoptată, moţiunea de cenzură trebuie să fie votată de 233 de parlamentari. PSD şi ALDE au, împreună, 248 parlamentari, în timp ce Opoziția PNL, USR şi PMP are 155 de deputați și senatori.

PNL așteaptă poziționarea UDMR la moțiunea din 27 iunie împotriva Guvernului Dăncilă. Astfel, liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică, 24 iunie, la Suceava, că a purtat discuţii cu UDMR şi aşteaptă o decizie a Uniunii în legătură cu votul la moţiunea de cenzură.

