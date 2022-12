Noile măsuri punitive vizează companii ruseşti de apărare, bănci, media şi oficiali ai statului „pentru a deraia şi mai mult economia rusă şi maşina de război”, a scris Ursula von der Leyen, într-un mesaj publicat pe Twitter.

I welcome the agreement on the 9th sanctions package against Russia.



It focuses on tech, finance and media to push the Russian economy and war machine further off the rails.



It sanctions almost 200 individuals and entities involved in attacks on civilians & kidnapping children https://t.co/3vx73DMZyz