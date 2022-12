Ucrainenii se trezesc din nou la sunetul sirenelor de raid aerian și se grăbesc spre adăposturi, în timp ce alerte de raid aerian sunt emise pentru regiuni precum Kiev, Harkov, Jîtomîr și Vinnytsia, Cernihiv și Mikolaiv, scrie Ukrayinska Pravda.

Sirenele au început la ora 08:00 în estul țării, apoi s-au extins pe tot malul stâng. La ora 8:10 a sunat o alarmă la Kiev, mai târziu în regiunile Jitomir și Vinnitsa. Începând cu ora 8:15, sirenele sună în 16 zone. Până acum, doar regiunile de vest ale Ucrainei sunt fără alarmă.

Vin primele rachete. Ne așteptăm la aproximativ 60 de rachete”, a transmis șeful OVA din Nikolaev, Vitaly Kim.

Air alert in most regions of #Ukraine.



Local officials report that #Russian missiles have already entered #Ukrainian airspace. pic.twitter.com/EywxpnqJTK