UE a plasat 568 de petroliere rusești pe lista sa de sancțiuni, dar numai câteva dintre ele au fost sechestrate.

Petrolierele din flota-fantomă a Kremlinului au parte de libertate de navigație, dar nu au dreptul să facă escală în porturile europene și nici să achiziționeze servicii de la companii de asigurări europene sau de la alte companii. Totuși, articolul 110 din Convenția ONU privind dreptul mării, care garantează libertatea de navigație, permite interceptarea navelor „fără naționalitate”.

UE încearcă să exploateze această prevedere. Conform unor documente obținute de EUObserver, 16 dintre noile 120 de nave care urmează să fie incluse pe lista de sancțiuni „nu au un pavilion”. Mai mult decât atât, nici măcar nu au un steag propriu-zis, conform bazei de date maritime Eqasis.

Un petrolier similar, aflat deja pe lista de sancțiuni a UE, a fost imobilizat recent de o navă franceză de război. Este vorba de petrolierul „Boracay”, care purta un pavilion fals, cel al Beninului. Căpitanul a fost arestat și urmează să fie judecat din cauza „refuzului de a se conforma”. Cu toate acestea, „Boracay”, care a plecat pe 20 septembrie din portul Primorsk din Rusia, și-a reluat joi seară deplasarea spre portul de destinație Vadinar din India.

UE și Regatul Unit exercită presiuni diplomatice asupra țărilor care mențin registre de nave pentru a elimina petrolierele sancționate. Barbados și Gabon, de exemplu, au eliminat din registrele lor peste 75 de petroliere din flota-fantomă a Kremlinului.

